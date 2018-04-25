Экс-депутат Рады назвал открытое против Порошенко дело пушечным выстрелом по воробьям

Шевченковский районный суд Киева обязал правоохранителей возбудить уголовное дело против президента Петра Порошенко, сообщил на своей странице в Facebook бывший первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин. Согласно опубликованному определению, суд подозревает Порошенко в создании преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов.

«Следователям предстоит выяснить, создал ли эту преступную организацию сам гарант конституции или это сделали для него его «любимые друзья», а он типа ничего не знал и не ведал», — написал Кузьмин.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей оценил перспективы уголовного преследования Порошенко.

«В данный момент ситуация будет «погашена», поскольку Порошенко имеет огромное влияние на правоохранительные органы и суды. Я считаю, что это дело — пушечный выстрел по воробьям, он необходим для того, чтобы отвлечь внимание общественности от чего-то весомого. Да, будет создан некий шум в украинской прессе, но до каких-то конкретных действий дело не дойдет», — отмечает экс-депутат.

Реальное уголовное преследование киевским элитам, продолжает собеседник агентства, может грозить только в том случае, если на Украине полностью поменяется правительство, руководство правоохранительной системы и суды.

«В этом случае все преступления действующей власти «всплывут» на поверхность, будут сделаны юридические выводы, за которыми последуют соответствующие последствия. Сейчас же это нереально», — резюмировал Алексей Журавко.

Напомним, в октябре прошлого года Александр Аваков, сын главы МВД Украины Арсена Авакова, стал фигурантом так называемого «дела о рюкзаках», следствие считает его причастным к махинациям в сфере госзакупок. Согласно материалам дела, Аваков-младший организовал поставки рюкзаков для правоохранителей, закупочная стоимость которых в несколько раз превышала реальную цену. В настоящий момент фигуранты дела и их защитники знакомятся с материалами, которые в ходе расследования собрало Национальное антикоррупционное бюро Украины. Помимо Александра Авакова по делу проходит экс-заместитель главы МВД Украины Сергей Чеботарь.