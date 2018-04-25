Москва, 25 апреля. Российские специалисты исследуют ракеты коалиции, захваченные в Сирии при ударе США и их союзников по гражданским и военным объектам САР.

Как сообщает в среду Генштаб ВС РФ, в Москву были доставлены две ракеты коалиции, включая «Томогавк». Уточняется, что эти ракеты были выпущены США и их союзниками в ночь на 14 апреля, однако из-за поломок не смогли достигнуть целей.

«Две из них, в том числе крылатая ракета «Томагавк» и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву», — уточнил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Также в Генштабе ВС РФ сообщили, что фрагменты крылатых ракет коалиции в Москве представит Минобороны РФ.

Напомним, США и их союзники нанесли удары по сирийским гражданским и военным объектам в ночь на 14 апреля. Как сообщало Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет, из них 71 сирийские ПВО успешно перехватили.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона в Сирии, назвав их агрессией по отношению к суверенному государству. Он подчеркнул, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.