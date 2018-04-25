Более сорока ракет США были перехвачены в окрестностях Дамаска — Минобороны РФ

Москва, 25 апреля. По меньшей мере 46 крылатых ракет США, Великобритании и Франции были перехвачены в пяти районах Сирии, сообщает Генштаб ВС России. Три района расположены западнее Дамаска, два — восточнее.

При перехвате были задействованы системы ПВО «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «Бук», «Квадрат» и С-125.

В Генштабе отметили, что часть ракет не достигли своей цели из-за неисправности. Сообщается, что снаряды могли упасть на гражданские объекты. При этом было подчеркнуто, что российские средства ПВО не применялись, поскольку удар наносился по территориям, которые не входят в их зону ответственности.

«Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей», — отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии. Согласно данным Минобороны РФ, сирийские средства ПВО перехватили 71 из 110 ракет.