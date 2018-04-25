Меню
Политика
Более сорока ракет США были перехвачены в окрестностях Дамаска — Минобороны РФ
Общество
В России разрешили признавать нетрезвыми водителей, сбежавших с места ДТП
Следующая новость
Загрузка...

    Более сорока ракет США были перехвачены в окрестностях Дамаска — Минобороны РФ

    376

    Более сорока ракет США были перехвачены в окрестностях Дамаска — Минобороны РФ

    Москва, 25 апреля. По меньшей мере 46 крылатых ракет США, Великобритании и Франции были перехвачены в пяти районах Сирии, сообщает Генштаб ВС России. Три района расположены западнее Дамаска, два — восточнее.

    При перехвате были задействованы системы ПВО «Панцирь», «Оса», «Стрела-10», «Бук», «Квадрат» и С-125.

    В Генштабе отметили, что часть ракет не достигли своей цели из-за неисправности. Сообщается, что снаряды могли упасть на гражданские объекты. При этом было подчеркнуто, что российские средства ПВО не применялись, поскольку удар наносился по территориям, которые не входят в их зону ответственности.

    «Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей», — отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

    Напомним, что в субботу США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. В связи с этим Россия созвала заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой осудила акт агрессии против суверенного государства Сирии. Согласно данным Минобороны РФ, сирийские средства ПВО перехватили 71 из 110 ракет.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    570
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    273
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6464
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5291