Семнадцать лет новой России: мгновение за мгновением

Федеральное агентство новостей предлагает вспомнить о самых главных достижениях России в период с 2000 по 2017 годы.

Рост экономики и здоровые финансы

В период 2000-2017 годов в России реальный ВВП вырос на 75%, несмотря на то, что российская экономика за это время попала в турбулентность двух мировых кризисов.

По итогам 2017 года Россия окончательно вышла из двухлетней рецессии, а рост экономики составил около 2%. При этом выход из кризиса демонстрирует системный характер — в «зеленой» зоне роста оказались все основные показатели: индекс промышленного производства, оборот розничной торговли, внешнеторговый оборот и инвестиции в основной капитал.

По сравнению с 2000 годом радикально изменилась ситуация и в бюджетной сфере — доходы консолидированного бюджета России выросли более, чем в 10 раз. Практически исчез дефицит региональных бюджетов, связанный с «дотационными» регионами, который был громадной проблемой в прошлом. Более того, растет число регионов-доноров: в 2015 году только 9 регионов исполнили бюджет с профицитом, а в 2016 году таких регионов стало уже 29.

Такие успехи ожидаемо привели к снижению внешнего долга, который за 17 лет сократился почти в три раза, за это же время радикально изменилась ситуация с международными резервами страны, которые выросли более чем в 30 раз.

Экономический рост и устойчивое развитие России нашли свое отражение в глобальном индексе конкурентоспособности, где Россия поднялась с 62-го на 38-е место.

Инфляция, которая была «бичом божьим» российской экономики 90-х и 2000-х годов, окончательно побеждена. Если в 2000-м году она составляла 20,2%, что делало невозможным любое долгосрочное инвестирование, то к концу 2017 года она достигла исторического минимума в 2,5%. Это позитивным образом сказалось на росте объема инвестиций в российскую экономику, который увеличился более, чем в 2,5 раза.

При этом изменился и характер данных инвестиций — в 2017 году в Россию пришло 23 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций, связанных с реальными производственными проектами, а не валютными спекуляциями, как это часто бывало в прошлом. Согласно исследованию компании Ernst & Young, количество инвестиционных проектов, которые реализуются в России в этом году, достигло максимального уровня за всю историю. На практике это отразилось и на рынке труда — в стране было создано более 1 млн рабочих мест.

Еще одним показателем экономического благополучия стал рост реального размера заработных плат. По сравнению с 2000-м годом реальный размер заработных плат в России вырос в 3,5 раза. Более того, большая часть российского населения вырвалась из тисков бедности — если в 2000 году среднедушевой доход по стране лишь в 1,8 раза превышал прожиточный минимум, то в 2017 году он превысил «порог бедности» в 3,7 раза.

Пропорционально экономическому росту выросло и пенсионное обеспечение. Реальный размер пенсий в России с 2000-го года вырос в 3,6 раза. Из «зоны бедности» вышли и российские пенсионеры: если в 2000 году средний размер пенсии составлял лишь 76% от прожиточного минимума пенсионера, то в 2017 году средняя пенсия составила уже 153% от минимальной социальной нормы. Россия окончательно избавилась от проклятия «голодного пенсионера»: по итогам 2017 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости составил 163% к прожиточному минимуму пенсионера, а социальной пенсии — 104,1%.

Рынок труда ожидаемо отреагировал на такие положительные изменения в экономике такой же плюсовой динамикой. Безработица в России снизилась вдвое: с 10,6% в 2000 году до 4,9% экономически активного населения в 2017-м. Россия — страна-труженица, для сравнения во Франции по последним данным уровень безработицы составлял 9,7%, в Австрии — 9,4%, в Италии — 11,1%, в Испании — 16,38%, в Черногории — более 20%.

Снижение безработицы, улучшение условий для работающих и пенсионеров привело к ожидаемому системному эффекту во всей России: с начала 2000 года численность населения, находящегося за чертой бедности, снизилось с 42,3 млн человек до 19,8 по итогам 2016 года.

Кроме того, богатеющее население стало воздействовать своим растущим спросом и на внутренний рынок, наращивая потребление товаров длительного потребления. Вкупе с падением инфляции и уменьшением ключевой ставки Центрального банка это сделало для банков возможным снижение ставок по ипотеке и другим кредитам. Такого динамичного снижения ставок по ипотеке, как в 2017 году, не наблюдалось за всю историю российского рынка.

Более того, эти достижения запланировано удержать и в долгосрочном периоде: основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018-2020 год постулируют перспективу снижения ключевой ставки Центробанка до уровня в 6—7%.

Ну и, наконец, лопнул миф о «нефтяной игле» для России. Еще в 2014 году нефтегазовые доходы составляли более половины доходов бюджета Российской Федерации (51,3%), а по итогам трех кварталов 2017 года — уже лишь 39%. В ближайшие три года только треть доходов федеральной казны будут формироваться за счет нефтегазовых поступлений.

«Мы наблюдаем реальное улучшение финансового положения России за последние годы, — комментирует экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. — Это объясняется не только позитивной конъюнктурой на сырьевых рынках, не связанных с нефтью, но и развитием российской экономики, в первую очередь аграрно-промышленного сектора, ВПК и атомной промышленности. Эти достижения не следует переоценивать, однако они существенно повышают нашу устойчивость в наступившей эпохе великих потрясений. В ближайшие годы у России есть все шансы на то, чтобы добиться большей стабильности в этой важнейшей сфере, резко нарастив приток финансовых поступлений по несырьевым статьям экспорта».

Сельское хозяйство: мы кормим полмира

Россия — страна, находящаяся в зоне критического земледелия. Тем не менее, сельское хозяйство сегодня рассматривается, как составная часть стратегии национальной безопасности. Рост производства сельхозпродукции с 2000 по 2017 год составил 1,8 раза: с 3,2 трлн руб до 5,8 трлн руб. При этом это не просто «бумажный» рост. Более чем в два раза вырос объем урожая зерновых — с 65,4 млн тонн в 2000-м году до 140 млн тонн в 2017-м.

В 2017 году в России был собран рекордный урожай зерновых — побит рекорд 40-летней давности (127,4 млн тонн в 1978 году). При этом рост произошел не за счет количественного наращивания площадей: достигнута максимальная урожайность за всю историю выращивания зерновых и зернобобовых культур в стране — 28 ц/га, что на 6,9% выше и без того неплохого показателя 2016 года.

Похожая ситуация наблюдается и в животноводстве. Общий рост производства скота и птицы в живом весе составил 2 раза. По производству свинины и мяса птицы Россия вышла на давнюю и так не выполнению никогда в прошлом задачу — самообеспеченность отечественным производством. Кроме того, изменился и качественный состав мяса: Россия значительно увеличила собственное производство традиционно импортного вида продукции — «мраморного мяса», которое получается от бычков специального откорма. Рост по этой категории продукции составил за семнадцать лет 5,5 раза.

Стол россиян стал разнообразным. Введение контрсанкций в пищевой отрасли, который якобы должен был поставить страну на грань голода, привел к обратной ситуации. В России наблюдается устойчивый рост производства овощей, фруктов и винограда, традиционно импортируемых из других стран. Общий рост производства фруктов составил 20%, производство винограда выросло в 2,5 раза, производство тепличных овощей выросло в 1,8 раза.

Сельхозпродукция России востребована на мировом рынке. За семнадцать лет в 15 раз выросли объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса России. В 2017 году экспортировано 24,5 млн тонн зерновых, что на 34% выше, чем в 2016 году: экспорт пшеницы вырос на 33%, ячменя — в 1,8 раза.

Ну и наконец надо сказать, что успехи в сельском хозяйстве страны — это отнюдь не прерогатива концернов-монополистов. В России действует программа поддержки начинающих фермеров. Это приносит зримые результаты: в 2016 году доля фермеров в общем объеме произведенной сельхозпродукции составила 12,5%, тогда как в 2000-м году она не превышала 3,2%.

Локомотив экономики: промышленность

За 17 лет промышленность России выросла более чем в полтора раза. При этом устойчивый рост показали все отрасли, производящие средства производства: металлургия, производство сельхозтехники, судостроение, выпуск грузовых вагонов и пассажирских вагонов, производство тепловозов.

Не забыла российская промышленность и обычного потребителя. Россия ушла от «отверточной» сборки западных легковых и грузовых автомобилей: несмотря на достаточно скромный рост российского автопрома (с 1,23 млн. автомобилей в 2000 до 1,5 млн. в 2017), радикально изменился состав автопарка: если в 2000 году доля автомобилей, произведенных в России, на внутреннем рынке составляла 47,4%, то в 2017 — уже 85,9%. За 17 лет построено более 27 новых автосборочных предприятий и более 85 новых предприятий по производству автокомпонентов, в том числе — двигателей.

Такое вытеснение импорта — реальность не только для автомобильной промышленности. Сокращение доли импорта достигнуто практически везде. В частности, в такой критически важной отрасли как станкостроение доля импорта с 87% в 2014 году сократилась до 74,7% в 2017-м. Доля отечественной продукции в автопроме превысила 64%, в нефтегазовом машиностроении составила 55,7%. Вытеснение импорта идет в транспортном машиностроении, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, производстве электротехнической и кабельной продукции.

Промышленный рост стал визитной карточкой и, казалось бы, традиционной нефтяной отрасли. С 2011 года в России построены или модернизированы 70 установок вторичной переработки нефти, а до 2027 года будет введена в строй и модернизирована еще 61 установка. Россия уже давно не «нефтяная вышка», а «современный НПЗ». Глубина переработки нефти в стране выросла за последние пять лет с 70,6 до 79,2%, а в 2017 году достигла невозможного в прошлом уровня в 81,5%. От этих показателей уже совсем недалеко до ЕС с его 85% и до флагмана отрасли — США, где глубина переработки нефти составляет 96%.

За последние десять лет кардинальные изменения произошли на авиационных заводах России. В 2000-х годах новые самолеты для ВВС России поставлялись чуть ли не в единичных экземплярах, а сегодня речь идет о десятках и сотнях машин в год. Весь гражданский авиапром России в 2000-2002 годах выпускал менее 10 самолетов по всей стране, а уже начиная с 2013 года взял планку в 100 самолетов в год и стабильно ее превосходит до сих пор.

При этом большая часть нового авиапарка — это заказы российских авиакомпаний. Не забыт и экспорт: еще в 2014 году доля российских производителей гражданских самолетов на мировом рынке составляла 1,3%, а военных, транспортных и специальных самолетов — 16,6%, а в 2016 году эта доля стремительно выросла до 2,3% и 24,2% соответственно.

Не забыты и традиционные отрасли российской экономики, для которых отечественное оборудование — залог конкурентоспособности. В стране более, чем в четыре раза выросло производство тяжелых тракторов и зерноуборочных комбайнов, производство грузовых вагонов увеличилось более, чем в 10 раз.

Стабильно растут показатели лесной отрасли: производство пиломатериалов, производство целлюлозы, бумаги и картона — с 5,3 до 8,6 млн тонн. Леса России служат промышленности, поставляя для нее важное экологически чистое сырье.

«Рост промышленного сектора российской экономики в последнее десятилетие объясняется целым рядом факторов, среди которых важнейшие — это появление новых геополитических вызовов, подтолкнувших развитие отечественного ВПК, а также западные экономические санкции, вызвавшие к жизни целую политику импортозамещения, — объясняет политолог Александр Нагорный, заместитель председателя Изборского клуба. — Мы наблюдаем воплощение в жизнь варианта мобилизационного развития страны, поставленной перед острой необходимостью реагировать на новые внешние угрозы. В последующие несколько лет для России стратегически важно сделать окончательный выбор между двумя сценариями развития: либо продолжить существование в режиме мобилизации экономики, с упором на развитие реального сектора и высоких технологий — либо вернуться к либеральной полуколониальной модели и исчезнуть как субъект развития. Выбор здесь очевиден».

Одна шестая часть обитаемой суши

В 2014 году Россия воссоединилась с Крымом и Севастополем, благодаря чему площадь страны увеличилась на 28 000 квадратных километров. Еще интереснее второй факт: площадь России продолжает расти и за счет освоения теплеющей Арктики и открытия новых островов. Арктика для России — это земля будущего. В арктической зоне открыто 340 месторождений нефти и газа, в том числе 33 — на арктическом континентальной шельфе. Эти ресурсы оцениваются в 83 млрд тонн условного топлива, что минимум впятеро превосходит промышленные запасы нефти в континентальной России.

Для освоения этих территорий стране нужны люди. При этом государство готово поддержать их: по программе «Дальневосточный гектар» граждане России могут получить в безвозмездное пользование до 1 га государственной или муниципальной земли на территории ДФО. На сегодняшний день общее количество заявок на «Дальневосточный гектар» приближается к 110 тысячам.

В стране все большее внимание уделяется экологии. Сокращение сброса сточных вод по всей России составило за 17 лет 38%. За последние пять лет на 23% снизился объем незаконно заготовленной древесины. В 2017 году в России впервые обеспечено основное условие экологического подхода к лесопользованию: нулевой баланс площадей легальной вырубки и лесовосстановления. Кроме восстановления естественного лесного фонда, растут и рукотворные леса: к 2020 году увеличение площади искусственных лесных насаждений составит 19 млн га.

Растет площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в число которых за семнадцать лет включено дополнительно 12,5 млн гектар.

Не оправдались алармистские прогнозы и о «близком дне нефтяной бочки». В 2000 году запасы нефти с конденсатом в России оценивались в 286,9 млн тонн. В 2016-м — 590,4 млн тонн: несмотря на рекордную добычу, они выросли вдвое. Россия сегодня занимает 6-е место по запасам нефти и конденсата в мире и первое место по запасам газа. В отличии от мировой динамики исчерпания нефтяных резервов, в России начиная с 2005 года прирост запасов жидких углеводородов превышает их добычу.

По количеству разведанных запасов железных руд Россия занимает второе место в мире, уступая лишь Бразилии, по многим другим металлом входя в десятку стран с их наибольшими запасами. За период 2000-2016 гг. объем добычи железных руд увеличился в 1,5 раза, объемы добычи меди выросли в 1,3 раза, смогла Россия добиться и добычи драгоценного золота, которого стали добывать вдвое больше. Добыча и переработка руд промышленных и драгоценных металлов — залог промышленного и экономического роста страны.

Россия вымирает? Нет!

В 2014 году страна впервые с 1991 года вышла на естественный прирост населения, составивший 25 тысяч человек. Связано это сразу с несколькими факторами.

Ожидаемая продолжительность жизни за 2000–2016 годы увеличилась на 6,6 года и составила 71,9 года. В 2017 году впервые в истории России и СССР продолжительность жизни достигла 72,6 года, что выше среднемировых показателей (71,5 года). Ушла из российских реальностей «сверхсмертность 1990-х»: в 2017 году показатель смертности составил 12,5 на 1 тысячу населения, тогда как в 2000-м году он составлял 15,3.

В стране идет постоянный рост рождаемости. За период 2000-2016 годов рождаемость в стране выросла в 1,5 раза. Показатели 2016 года для России превысили рождаемость в США и средний уровень рождаемости в Европейском союзе. В России наблюдается заметное увеличение количества семей с двумя и более детьми: суммарный коэффициент рождаемости в России вырос с 1,19 в 2000 году до 1,762 в 2016-м. Этого по-прежнему не хватает на полное воспроизводство населения, но и о демографической катастрофе речь уже не идет.

В России произошло колоссальное снижение младенческой смертности. Комплекс мер, принятых в сфере здравоохранения, в том числе — открытие перинатальных центров, позволили в 2,6 раза снизить этот негативный показатель до уровня в 5,3 на 1000 родившихся. При этом в США в 2016 году она составляла 5,8, в среднем в Европейском регионе — 6,64, в Украине — 8, в Грузии — 15,6. Кроме того, в 2017 году количество абортов в России стало минимальным за всю послевоенную историю — менее 688,1 тысячи.

Еще одним фактором благополучия демографической обстановки стало снижение числа детей-сирот: их число сократилось более чем в два раза за последние пять лет. Сейчас в банке данных на усыновление — всего лишь 51,5 тысячи имен, в то время, как в 2012 году их было 119 тысяч.

«Наша перспектива стратегического выживания прямо противоположна той перспективе, которую рисовали идеологи «устойчивого развития» в конце XX века, — считает философ и общественный деятель Виталий Аверьянов, директор Института динамического консерватизма. — Главная стратегическая проблема России — недонаселенность территории, огромный контраст между числом людей и размерами и ресурсными богатствами страны. Если рассматривать Россию не как придаток к «трубе», а ее богатства — не как временный аванс, впоследствии подлежащий переходу под глобальное управление, то нам просто жизненно необходима самая активная, я бы даже сказал, агрессивная демографическая политика. И, чтобы ее воплощать в жизнь, у нашей страны есть сегодня все возможности. Позитивная динамика в этой сфере, которую мы наблюдали в последние годы, будет продолжена».

Энергии много не бывает

Россия за прошедшие семнадцать лет почти в 1,7 раза нарастила добычу нефти и газового конденсата. В 2016 году был поставлен абсолютный рекорд нефтедобычи — 547,6 млн тонн. Добыча газа также выросла почти в 1,2 раза. При этом добыча нефти и газа становится все более технологичной отраслью: уменьшается сжигание попутного нефтяного газа, природный газ перерабатывается в сжиженный, что облегчает его транспортировку по миру и внутри страны. Кроме того, природный газ пришел и в транспортную отрасль — в 8 раз выросли объемы его потребления как моторного топлива. Это не может не радовать, так как природный газ является самым чистым топливом.

Продолжает развиваться и традиционная, угольная отрасль. Общий объем добываемого угля в России за семнадцать лет вырос более чем в 1,6 раза, а в 2017 году был поставлен абсолютный исторический рекорд добычи угля в стране — 409 млн тонн в 2017-м. Одновременно с этим растут и запасы угля: прирост запасов угля над добычей составил 67%, Россия по-прежнему занимает 4 место в мире по запасам.

В России значительно улучшилось электроснабжение и упростился вопрос подключения к сетям. На 178 позиций вверх поднялась Россия в рейтинге Doing Business по показателю «Подключение к электрическим сетям»: со 188 места в 2013 году до 10-го места на 2018 год.

Образованные дети — наше будущее

В России практически полностью ликвидирована проблема «очереди в детский сад». С 2012 года было дополнительно открыто порядка 800 тысяч мест в детских садах. Сегодня охват детей дошкольными образовательными учреждениями составляет 98,96%, а в 70 регионах достигнута 100% доступность детских садов.

Российская школа дает высокий уровень образования — за 2017 год сборные команды российских школьников завоевали 38 медалей на международных олимпиадах, в том числе 18 золотых медалей. По результатам международного исследования качества чтения и понимания текста (PIRLS 2016) ученики начальной школы из России (10-11 лет) заняли первое место из 50 стран-участниц, в то время, как в 2001 году российские школьники занимали лишь 16-е место среди 35 стран-участниц.

Российское среднее образование идет в ногу со временем. Доля российских школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2000-м году до 89% в 2017-м. Сегодня 99% школ России подключены к Интернету.

В 2017 году в России поставлен рекорд по количеству школьников, получивших по результатам ЕГЭ максимальные 300 баллов. Число тех, кто не преодолел минимальный порог по ЕГЭ, наоборот, уменьшилось вдвое. Единый государственный экзамен позволил примерно в 2 раза увеличить долю иногородних студентов в ведущих технических вузах страны — до 60-65%.

Российская школа воспитывает творчество в детях. За последние десять лет в семь раз увеличилось количество детей, обучающихся в школах искусств.

«Наши дети побеждают на международных олимпиадах — это стало уже правилом, а не исключением. Однако нам есть куда расти! — рассуждает математик Георгий Малинецкий, профессор Института прикладной математики РАН им. Келдыша. — Нам надо возрождать нашу Россию великих математиков, великих физиков, химиков и биологов, а делать это можно только в том случае, если мы сделаем это государственной задачей и будем четко видеть свою цель: снова стать первыми. К счастью, можно констатировать, что приоритет качественного фундаментального образования вновь стал важен в глазах общества, давно очнувшегося от морока 90-х годов. Сегодняшняя Россия хочет и умеет учиться — а значит, у нее есть будущее».

Дороги без дураков

Россия — это страна расстояний. Тем не менее, в 2000 году только 35,3% общего пользования федерального значения соответствовало нормативам. В 2017 году их доля увеличилась до 77,2%, а к 2020 году качественные дороги должны составить 85% от их общей протяженности. В России постоянно строятся новые мосты: за семнадцать лет их количество и протяженность выросли в полтора раза. Эти положительные сдвиги отмечены и международными экспертами — по индексу качества транспортной инфраструктуры GCI Россия с 100-й позиции в 2011 поднялась на 64-ю в 2016-м.

Но кое-где в России и на автомобиле не доедешь. Российская гражданская авиация в 2017 году перевезла около 100 млн пассажиров, установив абсолютный рекорд постсоветского периода. РЖД обеспечили рекордный за всю новейшую историю России грузооборот, который составил более 1,25 млрд. тонн грузов, а пассажирские перевозки превысили 1,15 млрд. человек, что стало самым высоким показателем отрасли за последние 8 лет.

Эти достижения были бы невозможны без модернизации инфраструктуры. В России за последнее время модернизировано 103 аэропорта, реконструировано 64 взлетно-посадочных полосы. Там, где бизнес с его нацеленностью на прибыль буксует, помогает государство: для развития инфраструктуры воздушного транспорта для труднодоступных и северных территорий на базе 66 местных аэропортов и 15 посадочных площадок созданы 7 федеральных казенных предприятий.

Дороги в России, наконец, вышли за магистральные направления. С 2014 года в России реализуется федеральная целевая программа по дорогам для сельских территорий, в рамках которой в стране реконструируются и модернизируются сельские автомобильные дороги.

Развивается морской транспорт, за семнадцать лет более чем в 3 раза на последние повысилась мощность морских портов России — с 300 млн тонн до 1 млрд тонн грузов. К 2030 году мощность портов планируется повысить до 1,4 млрд тонн груза.

Интересно, что в России ускоренными темпами развивается адаптация транспорта для маломобильных групп населения. За прошедшие семнадцать лет количество транспортных средств, приспособленных для таких групп населения, выросла более, чем в 4 раза и составляет уже 19,6%.

Чиновники — слуги народа

В рамках реализации «майских указов» с 2012 года «с нуля» создана сеть многофункциональных центров в городах России. МФЦ стали уже обыденностью для современной России — на конец 2017 года в стране функционировало более 10 тысяч МФЦ, которые ежедневно обрабатывают около 350 тысяч обращений простых граждан России. Уровень удовлетворенности граждан качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг составляет 83% и продолжает расти.

В России радикально снижено давление на малый и средний бизнес, уменьшено число проверок. Общее количество проверок по всей стране сократилось на 26,4%, из них плановых — на 36%, внеплановых — на 20%. Только введение «надзорных каникул» позволило освободить от плановых проверок более полумиллиона субъектов малого предпринимательства по всей стране.

В России с 2012 года отменено более 50 избыточных административных процедур, на прохождение которых компаниям требовалось тратить в общей сложности более года (435 дней). За это же время срок регистрации собственности сокращен с 43 до 13 дней, регистрации предприятий — с 30 до 10 дней, подключения к электросетям — с 281 до 83 дней.

В силу такого изменения подхода к предпринимательству позиция России в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса выросла с 120-й в 2011 году до 35-й в 2017-м году. В 2018 году планируется улучшить позиции России до 20-го места.

«Кончилась пора неуемных кормлений, когда тысячи чиновников обгладывали древо государства российского. Мы живем в мобилизационный период, — убежден писатель, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов. — Мобилизационный проект предполагает всеобъемлющую роль государства, которое концентрирует в своих руках денежные ресурсы и направляет их точно в центр развития, исключая всяческое расточительство. Чтобы мобилизационный проект оказался успешным, российский чиновничий класс должен быть преображен в национальную элиту, ставящую интересы страны выше собственных барышей и выгод. Те меры, которые Кремль вот уже несколько лет предпринимает для «национализации элиты» России, рано или поздно приведут к появлению нового вида российского чиновника — радетеля за государственное и общественное благо».

Здоровая нация здоровой страны

Государственное финансирование здравоохранения за семнадцатилетний период выросло в реальном выражении почти в 3 раза, а в количественном — в 15 раз.

С 2010 года расходы Федерального фонда обязательного медицинского страхования увеличились более чем в 10 раз — жители России получили надежные социальные гарантии в сфере здравоохранения по модели страховой медицины.

Российские больницы и поликлиники оснащены по последнему слову техники — медицинские учреждения постоянно получают новое оборудование.

Пристальное внимание уделяется профилактике болезней и недугов. Численность населения, прошедшего бесплатную диспансеризацию, за последние десять лет выросло в 7 раз. В том числе благодаря этому существенно увеличилась диагностика неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. Например, в настоящее время более половины злокачественных новообразований выявляется в России еще на I-II стадиях, что привело к снижению одногодичной летальности и повышению пятилетней выживаемости.

Российская медицина давно перестала быть медициной «бинта и зеленки». Число больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, в период с 2005 по 2017 годы возросло в 16 раз. По стране ее оказывают уже 990 организаций, в то время, как в 2005 году их было всего 85.

В России наблюдается объективное снижение смертности от основных причин. Так, например, уровень смертности от болезней кровообращения с 2007 по 2017 годы сократился в 1,43 раза, уровень смертности в результате ДТП — в 2,8 раза, от туберкулеза — в 3,2 раза.

Россияне стали следить за своим здоровьем, отказываясь от вредных привычек. Распространенность курения табака в России снизилось в целом более чем на 21%, а среди подростков 13-15 лет — в три раза. Это отразилось и на общем числе курящих — в 2016 году они составили 30,9% от общего числа населения. Радикально упало в России и потребление алкоголя: в 2004-2016 годах снизилось в два раза — с 20,3 литров в этиловом эквиваленте на душу населения в год до 10,3. Россия — уже давно не «самая пьющая страна в мире», этот миф уже тоже разрушен самой жизнью.

В России идет постоянное строительство перинатальных центров. Это залог здоровья новорожденных и рожениц. В 30 регионах создано 32 перинатальных центра.

Медицина в России стала доступной всем и везде: постоянно растет число льготных категорий населения, с 2000 года в сельской местности введено в эксплуатацию более 5 тысяч медицинских подразделений, из них 369 — только в 2017 году. Существенно обновлен парк санитарного автотранспорта, что критично для удаленных поселений.

За последние годы перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) удалось заметно пополнить за счет продукции российских предприятий. Если в 2012 году доля отечественных ЖНВЛП составляла лишь 63%, то на конец 2017 года — уже 83,8%. В 2018 году поставлена задача довести этот показатель до 90%. Общая доля отечественной продукции на внутреннем фармацевтическом рынке выросла в полтора раза за последние четыре года. За это же время в России построено 19 новых фармацевтических заводов, в 2017 году зарегистрировано 22 новых российских препарата, 18 из них уже выведены на рынок.

В 2017 году государством обеспечено снижение цен на 511 позиций дорогостоящих лекарств.

Умная Россия

Финансирование российской науки из федерального бюджета выросло почти в 20 раз, а финансирование фундаментальных исследований — в 14 раз. В реальном выражении, с учетом инфляции, за 17 лет государственное финансирование гражданской науки увеличилось в 3,7 раза.

Российская наука снова стала престижной: число молодых ученых с 2000 года выросло в 1,5 раза — сегодня они составляют практически половину всего научного корпуса. Молодые ученые в России получают адресную поддержку своих исследований — в стране существует институт президентских грантов и президентских и правительственных стипендий.

Десять российских вузов вошли в топ-50 рейтинга лучших университетов стран БРИКС. Международное признание российской науки наглядно видно и по числу иностранных студентов в России — оно выросло как в абсолютном, так и в относительном числе.

Уровень российских программистов подтверждается первыми местами на международных олимпиадах. В 2016 году россияне заняли все три призовых места на мировой олимпиаде по программированию.

«Если Россия хочет занимать значимое положение в мировых делах и не хочет уйти из истории, то ей надо иметь не одну только армию, — делится мыслями профессор Георгий Малинецкий. — Помните, как сказал Александр III: «У России есть два союзника — ее армия и флот». Так вот, сейчас у нас должно быть не только два этих союзника, но и наука. Которая предупреждала бы об угрозах, о рисках, которая могла бы заглядывать в будущее. Перефразируя классика, для развития науки нужны три вещи: деньги, деньги и деньги. Речь не только о бюджетном финансировании фундаментальных исследований, но и о привлечении частного капитала в прикладную науку. Едва ли не более важным является воссоздание научных школ и институтов. Сосредоточившись на прорывных исследованиях в передовых сферах науки, которые кардинально изменят жизнь человечества в ближайшие десятилетия, Россия, в случае правильного приложения сил, способна выиграть и эту гонку».

Лучшие союзники России

Согласно рейтингу международной компании Global Firepower, российская армия занимает второе место среди самых мощных армий в мире, уступая лишь США. Кроме того, у российской армии к настоящему времени есть обширный опыт реальных операций, полученный в результате военной победы над террористическими вооруженными группировками. Действия российской армии на Ближнем Востоке стали центральным моментом политического урегулирования в регионе. По соглашению с сирийскими властями россияне получили базу «Хмеймим» в аренду на 49 лет. Эффективность российских Вооруженных сил и мужество личного состава вызывают во всем мире заслуженное уважение и восхищение.

Результатом победы над международным терроризмом стало и значительное снижение террористического фона в самой России. За последние 5 лет террористическая активность в России снизилась более чем в 10 раз, более 30 терактов предотвращено еще до их совершения. Действовавшее на Северном Кавказе террористическое подполье практически лишено людской, финансовой и материальной подпитки, а его руководство дезорганизовано.

В стране идет постоянное снижение регистрируемой преступности — с 2000 года общее количество преступлений упало почти на треть. Количество убийств и покушений на убийств сократилось в три раза. Это привело и еще к одному отрадному факту: в России существенно, практически в полтора раза, снизилось число заключенных. Радикально, практически в четырнадцать раз упало и количество несовершеннолетних заключенных: у детей в России появилось новое, светлое будущее.

«В мире меняется все, в том числе и глобальное противостояние, военно-промышленный курс. А значит, меняются способы противоборства и войны — и холодной, и «горячей», — констатирует генерал-полковник Леонид Ивашов, российский военный, общественный и политический деятель. — Поэтому должны динамично развиваться военная промышленность, военное дело, средства ведения вооруженной борьбы. Я полагаю, что сегодня мы на правильном пути, но, к сожалению, нам не все удалось сохранить в разрушительные девяностые годы. Кое-где утрачены целые конструкторские школы, где-то утрачена комплексная цепочка «образование, наука, конструкторские бюро, опытные производства, экспериментальные базы». Сейчас эти трудности преодолеваются. Есть у нас отставание в некоторых видах вооружений, потому что не восстановлены пока конструкторские научные школы. Но все это поправимо, а в целом ряде областей военного строительства мы становимся лидерами».

Россия смотрит на мир и показывает себя миру

За семнадцать лет более, чем в 2 раза выросло количество иностранных туристов, приезжающих в Россию на отдых. В мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма Россия поднялась с 63-го места на 43-е.

Но и сами россияне стали богатыми — и начали ездить по миру. Почти в 1,5 раза выросло количество россиян, отдыхающих за рубежом. Но не находится в кризисе и внутренний туризм, который растет одновременно с зарубежным. По оценкам экспертов, за последние четыре года внутренний турпоток увеличился на 41% и составил, по предварительным оценкам, 55 млн поездок.

Это отразилось и на росте гостиничной сети в России: более чем в два раза выросло количество средств размещения отдыхающих в России, в том числе число гостиниц выросло в 3,57 раза.

XXI век станет нашим веком

Успехи в экономике и в общественной жизни ожидаемо привели к положительным сдвигам в культурной жизни.

В стране в полтора раза выросло число музеев — как частных, так и государственных. Более того, жители России стали туда чаще ходить — посещаемость музеев увеличилась на 60%.

Были сохранены существующие и даже открыты новые театры — за семнадцать лет число театров выросло на 15%. Увеличилась и их посещаемость — на 25%.

Радикальные изменения произошли в отрасли кинопроката. В 2000 году в стране насчитывалось всего 58 кинотеатров с 84 кинозалами. К 2016 году число кинотеатров возросло в 24 раза, а кинозалов — в 52 раза. Кино пришло везде, включая малые города России, тогда как в в 2000 году около 15 млн жителей малых и средних городов вообще не имели возможности посмотреть фильмы на широком экране. При этом нельзя говорить и о «засилии Голливуда»: до 50% экранного времени отдано показу отечественных фильмов.

При этом культура российского кино стала по-настоящему массовой: кассовые сборы российского кино в 2017 году оказались рекордными и достигли 13 млрд рублей. По сравнению с 2002 годом кассовые сборы выросли в 66,9 раза. При этом каждый четвертый билет был куплен на сеанс российского фильма.

Отечественные фильмы в кинотеатрах в 2017 году посмотрели 54,7 млн зрителей — это рекордный показатель за 25 лет.

Значительно улучшилась ситуация с охраной культурных памятников. Всего лишь четыре года назад только 800 памятников в России были официально зарегистрированы в качестве объектов культурного наследия в едином государственном реестре. На конец 2017 года этот реестр содержал уже около 145 000 таких объектов.