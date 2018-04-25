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Политика
В Кремле отреагировали на срыв переговоров оппозиции и врио премьер-министра Армении
Политика
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    В Кремле отреагировали на срыв переговоров оппозиции и врио премьер-министра Армении

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    В Кремле отреагировали на срыв переговоров оппозиции и врио премьер-министра Армении

    Москва, 25 апреля. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Армении, где ранее сорвались переговоры между оппозицией и врио премьер-министра Кареном Карапетяном.

    Ранее в Кремле сообщили, что не беспокоятся за ситуацию в Армении.

    «Мне нечего добавить к сказанному, надеемся, что наши армянские друзья смогут отрегулировать ситуацию. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать ситуацию», — подчеркнул Песков.

    Ранее сообщалось, что встреча лидера оппозиции Николы Пашиняна и временно исполняющего обязанности главы правительства Армении Карена Карапетяна, которая была запланирована на среду, 25 апреля, отменена.

    Врио премьер-министра, комментируя причину отмены переговоров, сообщил, что Пашинян выдвинул новые требования, которые затрагивают, в частности, формат и повестку встречи.

    Автор: Юлия Майорова
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