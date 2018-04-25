В Кремле отреагировали на срыв переговоров оппозиции и врио премьер-министра Армении

Москва, 25 апреля. Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Армении, где ранее сорвались переговоры между оппозицией и врио премьер-министра Кареном Карапетяном.

Ранее в Кремле сообщили, что не беспокоятся за ситуацию в Армении.

«Мне нечего добавить к сказанному, надеемся, что наши армянские друзья смогут отрегулировать ситуацию. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать ситуацию», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что встреча лидера оппозиции Николы Пашиняна и временно исполняющего обязанности главы правительства Армении Карена Карапетяна, которая была запланирована на среду, 25 апреля, отменена.

Врио премьер-министра, комментируя причину отмены переговоров, сообщил, что Пашинян выдвинул новые требования, которые затрагивают, в частности, формат и повестку встречи.