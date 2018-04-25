Израиль — не Сирия, ему «можно»: почему США «не видят» убийств палестинцев, освещая лишь мнимые химатаки

35-летний палестинец по имени Фади Мухаммед Аль-Батш, профессор одного из вузов малазийской столицы, был убит на окраине города Куала-Лумпур по пути в мечеть на утреннюю молитву. Как можно увидеть на записях с камер видеонаблюдения, два мотоциклиста в одинаковых куртках поджидали жертву около 20 минут, после они выстрелили в мужчину 14 раз. Он скончался почти мгновенно до приезда машины скорой помощи.

Точных сведений о том, кто именно является заказчиком убийства, пока нет, однако есть масса фактов, прямо указывающих на правительство одного из ближневосточных государств. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Фади Мухаммед Аль-Батш был членом палестинского движения «ХАМАС» и много консультировал представителей командования военного крыла организации по вопросам изготовления БПЛА и ракет. Почти сразу после убийства руководитель политбюро «ХАМАС» Исмаил Хания заявил, что ученый погиб от рук сотрудников разведки Израиля «Моссад».

Того же мнения придерживается и вице-премьер Малайзии, также занимающий пост начальника МВД страны, Ахмад Захид Хамиди. Он недвусмысленно намекнул, что на правительстве Израиля уже есть кровь многих выдающихся палестинцев, которые, по мнению Тель-Авива, представляют угрозу для их государства.

«Мы знаем одну страну в ближневосточном регионе, которая делает все возможное для того, чтобы подорвать потенциал палестинского народа. Это государство преследует палестинцев, добившихся успеха в различных сферах, по всему миру, тем самым пытаясь подавить возможности интифады еще до того, как она может начаться»,— передают слова главы МВД Малайзии местные издания.

Действительно, подобный инцидент далеко не единственный за последнее время — множество успешных палестинцев гибли при загадочных обстоятельствах в различных точках земного шара. Вина Израиля в каждом отдельном случае была доказана или не доказана, но все равно какими-либо последствиями эта деятельность для Тель-Авива так не обернулась — ни высылкой дипмиссий, ни ракетными ударами, ни даже осуждающими публичными заявлениями.

Только в январе лидер «Хезболлы» Хасан Насралла обвинил Израиль в покушении на одного из членов «ХАМАС» в южной части Ливана. После этого в арабских соцсетях и СМИ распространились фото нескольких ученых-палестинцев, погибших в текущем году при невыясненных обстоятельствах. Речь идет об убитых в феврале в Канаде и во Франции экономисте Хасане Али Кхейр Ад-Дине и физике-ядерщике Салиме Мураде, а также о химике Иман Ар-Разе, которая была найдена мертвой на западном берегу Иордана.

Кроме того, происшествие в Куала-Лумпуре, безусловно, напоминает убийство авиаинженера Мухаммеда Завахири в декабре 2016 года в городе Сфакс в Тунисе. Завахири, как и Аль-Батш, занимался разработкой дронов для «ХАМАС». Он был застрелен в своем автомобиле. Также нельзя не вспомнить о громком убийстве другого инженера и члена «ХАМАС» Махмуда Аль-Мабхуха, которое произошло в Дубае в 2010-м году.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин выразил уверенность в беседе с корреспондентом ФАН, что израильские спецслужбы без труда способны убрать любое нежелательное для страны лицо:

«Если Израиль считает, что тот или иной человек потенциально опасен или стоит у него на пути, то разведка этой страны сделает все, чтобы устранить его. Известный израильский разведчик, который в последнее время постоянно появляется на телеэкранах России, подтверждает, что Тель-Авив руководствуется прагматичными интересами и что для него почти нет невыполнимых задач, если речь идет о его интересах».

При этом наш собеседник также заметил, что подобные преступления остаются незамеченными западными политиками и правозащитниками, в то время как мнимые химатаки в Сирии мгновенно оказываются в фокусе США и их союзников. Кроме того, Запад позволяет себе неправомерно обвинять Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, высылая российских дипломатов — в то время, как на открытые карательные операции Израиля сознательно закрываются глаза.