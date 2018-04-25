В Петербурге поддержат молодых мам

Санкт-Петербург, 25 апреля. Молодых мам поддержат в Петербурге. Роженицам в возрасте от 20 до 24 лет будут выплачивать 50 тысяч рублей.

Такие меры были введены в связи с сокращением числа молодых женщин, рожающих детей в этом возрасте, сообщил в среду, подводя итоги работы за 2017 год, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Он отметил, что число первенцев у молодых мам сократился на 13%, уточнив, что с 2019 года в Петербурге может также появиться матпомощь для родителей, чтобы они могли воспитывать ребенка от 1,5 лет до 3 лет дома.

Кроме того, губернатор сообщил, что в последнее время в городе увеличилось количество эко-оплодотворения. К началу текущего года количество таких беременностей превысило 13 тысяч.

Также за прошлый год в Петербурге появились еще 4 873 многодетные семьи, теперь их в городе больше 38 тысяч.

«Мы приняли решение увеличить расходы на закупку социального жилья в рамках утвержденного бюджета в полтора раза – с 6 до 9 миллиардов рублей. Считаю размер выплат достаточным для первого года реализации программы. В бюджете следующего года расходы на эти цели предлагаем увеличить в четыре раза – до 2 миллиардов рублей», – добавил Полтавченко.

Ранее, выступая перед Законодательным собранием Петербурга, Полтавченко сообщил, что продолжительность жизни петербуржцев достигла исторического максимума.