Масштабный конфликт: Пушков назвал «неумным шантажом» угрозы «Нафтогаза» в адрес России

Москва, 25 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на угрозы «Нафтогаза» в адрес России о «масштабном конфликте» между Москвой и Киевом.

Нафтогаз напрасно грозит России "масштабным конфликтом" с Украиной. Пустые угрозы,неумный шантаж: в таком конфликте Киев неизбежно проиграет — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 25, 2018

«Нафтогаз» напрасно грозит России «масштабным конфликтом» с Украиной. Пустые угрозы, неумный шантаж: в таком конфликте Киев неизбежно проиграет», — написал российский сенатор в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что прекращение транзита голубого топлива через украинскую территорию чревато конфликтом между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что данную мысль Киев пытается донести европейским чиновникам, которые «должны понять экономические последствия для Украины».

Напомним, по вердикту Стокгольмского арбитража по спорам российского «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении соглашений на поставку и транзит газа российская фирма оказалась должна 2,56 миллиарда долларов.

Руководство «Газпрома» обжаловало решение, а также объявило о расторжении контрактов с киевской стороной.