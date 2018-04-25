Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

Москва, 25 апреля. На объектах в Сирийской республике, по которым США и их союзники нанесли ракетный удар, не было химического оружия. Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал- полковник Сергей Рудской, это подтверждают взятые там пробы.

По его словам, ОЗХО подтвердила отсутствие какого-либо химоружия в исследовательском центре «Барза» в Дамаске, где, по данным США, велась разработка отравляющих веществ,

Он отметил, что в прошлом году в лабораториях указанного научно-исследовательского центра были проведены проведены инспекции, по результатам которых было подтверждено отсутствие какой-либо деятельности, связанной с разработкой и производством отравляющих веществ.

Рудской добавил, что если бы на обстрелянных коалицией сирийских объектах действительно было химоружие, то погибли бы десятки тысяч человек.

Напомним, так называемая «химатака» в Думе стала предлогом для США и их союзников нанести ракетный удар по сирийским объектам. Не дожидаясь визита в Восточную Гуту экспертов ОЗХО, которые могли бы пролить свет на ситуацию, США, Британия и Франция выпустили более 100 ракет по САР. Как сообщало Минобороны РФ, 71 ракету сирийские военные успешно перехватили с помощью системы ПВО. Уже доказано, что атака на мирных жителей Думы 7 апреля была лишь инсценировкой, использованной в качестве предлога для нанесения ударов. При этом известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о наличии доказательств связи Британии с постановкой «химатаки» в Восточной Гуте в Сирии.