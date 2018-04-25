Меню
Общество
Полтавченко: в 2017 году открылось 24 новых производства
Политика
Слабых бьют, с сильными считаются: эксперт рассказал, почему США не смогут обойти вето РФ в Совбезе ООН
Следующая новость
Загрузка...

    Полтавченко: в 2017 году открылось 24 новых производства

    127

    Полтавченко: в 2017 году открылось 24 новых производства

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Петербурга подвел итоги своей работы в 2017 году, выступив перед депутатами города в Законодательном собрании.

    Впервые после распада СССР в Петербурге за год открылись сразу 24 новых производства. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ходе отчета о деятельности правительства в ЗакСе.

    «Впервые после распада СССР город открыл за год сразу 24 новых производства. Индекс промышленного производства – 105,5% – стал лучшим за шесть последних лет. Он растет уже 30 месяцев подряд. И мы понимаем, что у промышленного подъема Петербурга нет альтернативы», — сказал губернатор.

    Также глава города подчеркнул, что власти Санкт-Петербурга выделят льготы по налогу на прибыль для IT-специалистов.

    «Правительством города подготовлен пакет первоочередных мер поддержки софтверных компаний. В Законодательное Собрание уже внесен законопроект о новых льготах по налогу на прибыль для экспортеров ПО и для строительства в Петербурге Центров обработки данных. Прошу депутатов по возможности ускорить его принятие. Кроме того, мы решили впервые выделить из городского бюджета субсидии IT-кластеру на переезд в Петербург талантливых программистов из других регионов России», — отметил Полтавченко. 

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    570
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    273
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6464
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5291