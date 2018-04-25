Полтавченко: в 2017 году открылось 24 новых производства
Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Петербурга подвел итоги своей работы в 2017 году, выступив перед депутатами города в Законодательном собрании.
Впервые после распада СССР в Петербурге за год открылись сразу 24 новых производства. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ходе отчета о деятельности правительства в ЗакСе.
«Впервые после распада СССР город открыл за год сразу 24 новых производства. Индекс промышленного производства – 105,5% – стал лучшим за шесть последних лет. Он растет уже 30 месяцев подряд. И мы понимаем, что у промышленного подъема Петербурга нет альтернативы», — сказал губернатор.
Также глава города подчеркнул, что власти Санкт-Петербурга выделят льготы по налогу на прибыль для IT-специалистов.
«Правительством города подготовлен пакет первоочередных мер поддержки софтверных компаний. В Законодательное Собрание уже внесен законопроект о новых льготах по налогу на прибыль для экспортеров ПО и для строительства в Петербурге Центров обработки данных. Прошу депутатов по возможности ускорить его принятие. Кроме того, мы решили впервые выделить из городского бюджета субсидии IT-кластеру на переезд в Петербург талантливых программистов из других регионов России», — отметил Полтавченко.