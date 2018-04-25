Верховный суд РФ не стал отменять приговор Навальному по делу «Ив Роше»

Москва, 25 апреля. Верховный суд России оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о хищении 30 млн рублей у компании «Ив Роше». Аналогичное решение суд принял в отношении Олега Навального, который, как и его брат, получил условный срок за мошенничество по делу «Ив Роше».

Таким образом, суд встал на сторону прокуратуры, которая называет приговор братьев Навальных справедливым.

Отметим, что ранее Европейский суд по правам человека заявил, что права братьев Навальных были нарушены, однако в то же время ЕСПЧ не нашел политического мотива в уголовном процессе, пишет Infox.ru.

Алексей Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 годам условно, Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима. Кроме того, оба были приговорены к штрафу в размере 500 тыс. рублей и выплате более 4 млн рублей компании МПК. Впоследствии Московский городской суд отменил штраф Алексею Навальному.