Меню
Общество
Верховный суд РФ не стал отменять приговор Навальному по делу «Ив Роше»
Политика
Слабых бьют, с сильными считаются: эксперт рассказал, почему США не смогут обойти вето РФ в Совбезе ООН
Следующая новость
Загрузка...

    Верховный суд РФ не стал отменять приговор Навальному по делу «Ив Роше»

    66

    Верховный суд РФ не стал отменять приговор Навальному по делу «Ив Роше»

    Москва, 25 апреля. Верховный суд России оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу о хищении 30 млн рублей у компании «Ив Роше». Аналогичное решение суд принял в отношении Олега Навального, который, как и его брат, получил условный срок за мошенничество по делу «Ив Роше».

    Таким образом, суд встал на сторону прокуратуры, которая называет приговор братьев Навальных справедливым.

    Отметим, что ранее Европейский суд по правам человека заявил, что права братьев Навальных были нарушены, однако в то же время ЕСПЧ не нашел политического мотива в уголовном процессе, пишет Infox.ru.

    Алексей Навальный в декабре 2014 года был приговорен к 3,5 годам условно, Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима. Кроме того, оба были приговорены к штрафу в размере 500 тыс. рублей и выплате более 4 млн рублей компании МПК. Впоследствии Московский городской суд отменил штраф Алексею Навальному.  

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    Генштаб ВС РФ: ОЗХО подтвердила, что на атакованных США объектах в Сирии не было химоружия

    12:21   25 Апреля 2018
    1094
    Россия начала производство С-400 для Турции

    Россия начала производство С-400 для Турции

    11:33   25 Апреля 2018
    283
    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    ПАСЕ надо думать, как вернуть Россию — сенатор Пушков

    5:58   25 Апреля 2018
    6511
    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожила неизвестные воздушные цели – МО РФ

    22:51   24 Апреля 2018
    5301