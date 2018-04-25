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Смольный планирует выделять субсидии на переезд талантливых программистов из регионов
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    Смольный планирует выделять субсидии на переезд талантливых программистов из регионов

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    Смольный планирует выделять субсидии на переезд талантливых программистов из регионов

    Санкт-Петербург, 25 апреля. Власти Санкт-Петербурга выделят льготы по налогу на прибыль для IT-специалистов.

    Соответствующую информацию озвучил губернатор Георгий Полтавченко во время подведения в Законодательном собрании итогов работы в 2017 году. Глава города подчеркнул, что «в Законодательное Собрание уже внесен законопроект о новых льготах по налогу на прибыль для экспортеров программного обеспечения и для строительства в Петербурге Центров обработки данных».

    «Мы решили впервые выделить из бюджета субсидии IT-кластеру на переезд в Петербург талантливых программистов из других регионов России», — подчеркнул губернатор.

    Автор: Ксения Пудовкина
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