Смольный планирует выделять субсидии на переезд талантливых программистов из регионов

Санкт-Петербург, 25 апреля. Власти Санкт-Петербурга выделят льготы по налогу на прибыль для IT-специалистов.

Соответствующую информацию озвучил губернатор Георгий Полтавченко во время подведения в Законодательном собрании итогов работы в 2017 году. Глава города подчеркнул, что «в Законодательное Собрание уже внесен законопроект о новых льготах по налогу на прибыль для экспортеров программного обеспечения и для строительства в Петербурге Центров обработки данных».