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Политика
Сирия: правительственная армия уничтожила главаря ИГИЛ в Дамаске
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    Сирия: правительственная армия уничтожила главаря ИГИЛ в Дамаске

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    Сирия: правительственная армия уничтожила главаря ИГИЛ в Дамаске

    Дамаск, 25 апреля. Правительственная армия уничтожила старшего командира запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в ходе боев в южном Дамаске.

    Как пишет Al-Masdar News, убитый – ливанской национальности. По словам военного источника в Дамаске, сирийская армия ликвидировала Халеда Хошана, ливийского гражданина, который возглавлял ячейки ИГИЛ1 в этой части Дамаска. Источник добавил, что Хошан был убит в Хаджар-аль-Асваде.

    Ранее сообщалось, что правительственная армия нашла завод боевиков по производству бомб в Восточной Гуте. Отмечается, что правительственные войска в воскресенье нашли крупный завод взрывчатых веществ в одном из недавно сданных пригородов Восточной Гуты. Согласно военному докладу, завод взрывных устройств находился в пригороде Айн-Тарма. Он принадлежал боевикам «Файлак аль-Рахман» (запрещена в РФ), прежде чем они были доставлены в Северную Сирию.

    Сирия: правительственная армия уничтожила главаря ИГИЛ в Дамаске

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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