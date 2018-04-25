Сирия: правительственная армия уничтожила главаря ИГИЛ в Дамаске

Дамаск, 25 апреля. Правительственная армия уничтожила старшего командира запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в ходе боев в южном Дамаске.

Как пишет Al-Masdar News, убитый – ливанской национальности. По словам военного источника в Дамаске, сирийская армия ликвидировала Халеда Хошана, ливийского гражданина, который возглавлял ячейки ИГИЛ1 в этой части Дамаска. Источник добавил, что Хошан был убит в Хаджар-аль-Асваде.

Ранее сообщалось, что правительственная армия нашла завод боевиков по производству бомб в Восточной Гуте. Отмечается, что правительственные войска в воскресенье нашли крупный завод взрывчатых веществ в одном из недавно сданных пригородов Восточной Гуты. Согласно военному докладу, завод взрывных устройств находился в пригороде Айн-Тарма. Он принадлежал боевикам «Файлак аль-Рахман» (запрещена в РФ), прежде чем они были доставлены в Северную Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.