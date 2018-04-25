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Веселый проводник поезда РЖД в Орловской области попал на видео
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    Веселый проводник поезда РЖД в Орловской области попал на видео

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    Веселый проводник поезда РЖД в Орловской области попал на видео

    Москва, 25 апреля. Пользователей Интернет развеселила видеозапись, на которой находчивый проводник поезда Российских железных дорог с шутками занимается продажей сувенирной продукции компании в поезде, следующем по Орловской области.

    «Для вас также звонкий колокольчик: колокольчик — не поверите — звенит! Можно позвать супруга на завтрак, супруга на ужин, детей и кота на обед, а можно и дозвенеться», — предлагает задорный продавец сувениры для пассажиров поезда.

    Веселого зазывалу можно растаскивать на цитаты, отмечает телеканал «Подмосковье 360°».

    «Кто желает — может приобрести детские часики. Детские часики не по-детски детские! Дети с часами показывают время — дети без часов не показывают время, — шутит «коробейник». — Поэтому часы нужнее детей: сдаем детей — берем часы!»

    Автор: Валентин Меликов
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