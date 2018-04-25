Генетики выяснили, что человек продолжает эволюционировать

Канберра, 25 апреля. Современные люди продолжают эволюционировать, считают сотрудники Квинслендского университета. Австралийские генетики подчеркивают, что эволюция лежит в основе самой жизни.

В Австралии проанализировали генетический набор свыше 126 тысяч человек. Геномы для анализа были взяты из биологического банка Великобритании.

«Люди продолжают эволюционировать. У нас есть факты, доказывающие это, мы предостаавим результаты масштабного исследования», — рассказывают авторы.

Отмечается, что по крайней мере по трем десяткам наследственных параметров видна разница между поколениями. К примеру, это касается индекса массы тела, возраста начала менструации у женщин. Подобные изменения позволяют говорить об эволюции, пишет Planet Today.