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Генетики выяснили, что человек продолжает эволюционировать
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    Генетики выяснили, что человек продолжает эволюционировать

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    Генетики выяснили, что человек продолжает эволюционировать

    Канберра, 25 апреля. Современные люди продолжают эволюционировать, считают сотрудники Квинслендского университета. Австралийские генетики подчеркивают, что эволюция лежит в основе самой жизни.

    В Австралии проанализировали генетический набор свыше 126 тысяч человек. Геномы для анализа были взяты из биологического банка Великобритании.

    «Люди продолжают эволюционировать. У нас есть факты, доказывающие это, мы предостаавим результаты масштабного исследования», — рассказывают авторы.

    Отмечается, что по крайней мере по трем десяткам наследственных параметров видна разница между поколениями. К примеру, это касается индекса массы тела, возраста начала менструации у женщин. Подобные изменения позволяют говорить об эволюции, пишет Planet Today.

    Автор: Ирина Селезнева
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