Москва, 25 апреля. Законопроект, запрещающий направлять американскую финансовую помощь на восстановление районов Сирии, подконтрольных президенту Башару Асаду, был одобрен во вторник палатой представителей Конгресса США.

Как стало известно, инициатива американских законодателей направлена на то, чтобы «не допустить попадания денег налогоплательщиков США в руки Асада и его сторонников».

По мнению конгрессменов, «использовать государственные средства США для восстановления и стабилизации районов Сирии, находящихся под контролем Асада и его союзников, было бы неразумным», поскольку, как они утверждают, Башар Асад «за семь лет гражданской войны довел сирийский народ до катастрофы».

В Конгрессе также отметили, что Соединенные Штаты вернутся к рассмотрению вопроса об оказании помощи Сирии, «если наступит день, когда сирийским правительством будет руководить не Асад или его сторонники».

Напомним, как отметили ранее в Генштабе России, США препятствуют доставке на подконтрольные территории гуманитарных грузов и ничего не предпринимают для восстановления жизненно важной инфраструктуры. В результате в Ракке, например, десятки тысяч сирийцев оказались в катастрофическом положении. Известно, что вторжение американцев и их союзников в Ракку обернулось настоящей катастрофой для мирных сирийцев. В результате действий коалиции около 80% территории Ракки оказалось в руинах, поскольку бомбардировки велись не избирательно.