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Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии
Общество
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    Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии

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    Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии

    Сирия, 25 апреля. «Джебхат ан-Нусра»1 принуждает мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, в Латакии зафиксированы столкновения между «Тахрир аш-Шам» и САА, боевики заключили новое перемирие в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.  

    «Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: атаковала САА в Латакии, заставила местное население Хомса строить укрепрайоны.

    «Джебхат Тахрир Сурия»: заключила перемирие с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии

    Провинция Латакия

    Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии

    Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли минометный огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в Туркоманских горах, передает военный источник в сети Telegram (@NRVR11). По сведениям автора публикации, нападение радикальных исламистов спровоцировало интенсивные перестрелки в районе горы Белая.

    Напомним, северная часть провинции Латакия входит в зону деэскалации сирийского конфликта и боевые действия на этой территории приостановлены. Однако базирующиеся в горной местности сторонники «Джебхат ан-Нусра» нарушают перемирия, нанося удары по опорным пунктам правительственных сил.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в районе поселения Орм аль-Кубра на западе провинции Алеппо. О столкновениях между армией САР и группировками радикальной оппозиции пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

    Несколько автобусов с боевиками, сдавшими САА свои позиции в Восточном Каламуне, прибыли к контрольно-пропускному пункту Абу Зендин недалеко от города Аль-Баб, передает военный Telegram-канал (@emaannewscenter1).

    Провинция Хомс

    Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии

    Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» принуждают местный жителей северных районов провинции Хомс строить фортификационные сооружения на линии разграничения сил боевиков и Сирийской арабской армии (САА), передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@anteebah_alSham).

    Ранее сообщалось, что в столкновениях с правительственными войсками САР недалеко от населенных пунктов Дейр Фуль и Аз-Заафарана сторонники «Джебхат ан-Нусры» понесли значительные потери в живой силе.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии

    В деревне Аль-Хари, расположенной к востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, зафиксировано столкновение между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Исламского государства». О потасовке пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@orgplrg9s5lblp1).

    Напомним, разрозненные банды ИГ скрываются на захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях региона. Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы развернули тренировочный лагерь недалеко от сирийско-иракской границы. При этом вооруженных столкновений между курдскими отрядами и ИГ не происходит.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии

    В южной части провинции Идлиб продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передает на своей странице в Twitter (@HalabTodayTV), что российская авиация наносит удары по пунктам дислокации радикальных исламистов в окрестностях поселения Хош Абдин. Одновременно с этим Telegram-канал (@emaannewscenter1), что под огнем ВКС РФ оказались позиции боевиков недалеко от города Аль-Хобейт.

    Местный источник сообщает в Twitter (@MasarPressNet), что группировки «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам» заключили очередное временное перемирие.

    Провинция Хама

    Сирия новости 25 апреля 12.30: «Ан-Нусра» заставляет мирных жителей Хомса строить укрепрайоны, перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» в Латакии

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@mrrr4556), что ВКС РФ наносят удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в северной части провинции Хама.

    Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета. Об этом пишет Telegram-канал (@emaannewscenter1).  

    Местный источник пишет в Twitter (@HalabTodayTV), что САА также атакует опорные пункты боевиков недалеко от поселений Харб Нафса и Калаат аль-Мадик.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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