Москва, 25 апреля. Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов, который планируют подать на межкорейском саммите.

Шоколад, на котором изображена карта единой Кореи с островами Такэсима (по-корейски Токто), собираются подать на ужине южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в пятницу.

В этой связи глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги вызвал представителей посольства Южной Кореи в Токио и заявил им протест, напомнив, что включение данных территорий в состав Кореи противоречит позиции Японии по данному вопросу.

Острова Такэсима (по-корейски Токто), расположенные в Японском море между Японией и Южной Кореей, являются спорной территорией. На них также претендует Токио. Острова отошли корейской стороне после второй мировой войны, однако Япония считает это «незаконной оккупацией».

Напомним, в настоящее время Сеул и Пхеньян проводят курс на сближение. Межкорейский саммит назначен на 27 апреля. Ранее сообщалось, что Южная Корея прекратила агитационное вещание через громкоговорители на границе с КНДР.