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Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов
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    Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов

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    Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов

    Москва, 25 апреля. Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта с изображением спорных островов, который планируют подать на межкорейском саммите.

    Шоколад, на котором изображена карта единой Кореи с островами Такэсима (по-корейски Токто), собираются подать на ужине южнокорейского президента Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в пятницу.

    В этой связи глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги вызвал представителей посольства Южной Кореи в Токио и заявил им протест, напомнив, что включение данных территорий в состав Кореи противоречит позиции Японии по данному вопросу.

    Острова Такэсима (по-корейски Токто), расположенные в Японском море между Японией и Южной Кореей, являются спорной территорией. На них также претендует Токио. Острова отошли корейской стороне после второй мировой войны, однако Япония считает это «незаконной оккупацией».

    Напомним, в настоящее время Сеул и Пхеньян проводят курс на сближение. Межкорейский саммит назначен на 27 апреля. Ранее сообщалось, что Южная Корея прекратила агитационное вещание через громкоговорители на границе с КНДР.

    Автор: Василий Котов
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