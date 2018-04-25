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Россия начала производство С-400 для Турции
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    Россия начала производство С-400 для Турции

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    Россия начала производство С-400 для Турции

    Москва, 25 апреля. Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции. Об этом рассказал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. По его словам, российские предприятия приступили к исполнению контракта, подписанного с Анкарой на поставки российских зенитно-ракетных комплексов Турции.

    Михеев напомнил, что речь не идет о начале поставок С-400, в настоящее время начато производство ЗРК. Как пишет РИА Новости, он уточнил, что Россия будет выполнять обязательства.

    Напомним, в декабре 2017 года было подписано кредитное соглашение по поставкам С-400. Турция получит две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

    Россия начала производство С-400 для Турции

    Автор: Анна Иванова
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