Россия начала производство С-400 для Турции

Москва, 25 апреля. Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции. Об этом рассказал глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. По его словам, российские предприятия приступили к исполнению контракта, подписанного с Анкарой на поставки российских зенитно-ракетных комплексов Турции.

Михеев напомнил, что речь не идет о начале поставок С-400, в настоящее время начато производство ЗРК. Как пишет РИА Новости, он уточнил, что Россия будет выполнять обязательства.

Напомним, в декабре 2017 года было подписано кредитное соглашение по поставкам С-400. Турция получит две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.