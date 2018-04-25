Ливан получил меньше половины средств, необходимых на поддержку беженцев из Сирии — Харири

Брюссель, 25 апреля. Глава правительства Ливана Саад Харири заявил, что донорская помощь его стране на поддержку беженцев из Сирии в 2017 году достигла 1,2 миллиарда долларов, однако это меньше половины необходимых средств.

Ливан нуждался в 2,7 млрд долларов в качестве донорской помощи для оказания поддержки сирийским беженцам. Однако Бейрут получил только 45 процентов от этой суммы.

«Тот же объем средств (2,7 миллиарда долларов США) требуется в этом году», — сказал премьер Харири во время выступления на второй международной конференции по Сирии в Брюсселе.

Он отметил, что на территории Ливана находится полтора миллиона беженцев из Сирии. Организаторы конференции планируют собрать порядка 8 млрд долларов для оказания помощи 6,1 млн человек на территории САР и более чем 5 млн беженцев в сопредельных государствах. В форуме участвуют представители 85 стран, в том числе и России.