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Новости Сирии
Ливан получил меньше половины средств, необходимых на поддержку беженцев из Сирии — Харири
Политика
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    Ливан получил меньше половины средств, необходимых на поддержку беженцев из Сирии — Харири

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    Ливан получил меньше половины средств, необходимых на поддержку беженцев из Сирии — Харири

    Брюссель, 25 апреля. Глава правительства Ливана Саад Харири заявил, что донорская помощь его стране на поддержку беженцев из Сирии в 2017 году достигла 1,2 миллиарда долларов, однако это меньше половины необходимых средств.

    Ливан нуждался в 2,7 млрд долларов в качестве донорской помощи для оказания поддержки сирийским беженцам. Однако Бейрут получил только 45 процентов от этой суммы. 

    «Тот же объем средств (2,7 миллиарда долларов США) требуется в этом году», — сказал премьер Харири во время выступления на второй международной конференции по Сирии в Брюсселе.

    Он отметил, что на территории Ливана находится полтора миллиона беженцев из Сирии. Организаторы конференции планируют собрать порядка 8 млрд долларов для оказания помощи  6,1 млн человек на территории САР и более чем 5 млн беженцев в сопредельных государствах. В форуме участвуют представители 85 стран, в том числе и России.

    Автор: Ирина Селезнева
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