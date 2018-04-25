Сирия сегодня: США не будут помогать САР, российские ПВО отразили атаку на «Хмеймим»

Сирия, 25 апреля. В Соединенных Штатах приняли закон, запрещающий США помогать Сирийской Арабской Республике. Российские системы ПВО отразили атаку беспилотников. Германия хочет направить миллиард евро на гуманитарную помощь. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Запрет на помощь

Нижняя палата конгресса Соединенных Штатов во вторник приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны США в восстановлении САР на территориях, которые контролируются официальным Дамаском. Об этом говорится в заявлении комитета по иностранным делам нижней палаты.

«Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь Соединенных Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил», — сказано в тексте законопроекта.

Отметим, что документ оставляется возможность для оказания помощи. Однако для этого президенту Соединенных Штатов необходимо предоставить профильным комитетам конгресса обоснование и свидетельства того, что власти САР «предпринимают проверяемые шаги по освобождению всех политических заключенных», «прекратили атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру», «остановил разработку и размещение баллистических и крылатых ракет», «находятся в процессе организации свободных и честных выборов». Всего в список того, что должны сделать сирийские власти, составляет 11 пунктов.

Финансирование гуманитарной помощи

Германия собирается предоставить дополнительные средства в размере миллиарда евро для гуманитарной помощи на территории САР. Об этом сообщило министерство иностранных дел ФРГ.

«Мы не должны бросить одних людей в Сирии», — сказал министр иностранных дел Хайко Маас. Германия выделит дополнительный миллиард евро на гуманитарную помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в феврале ФРГ сообщили, что выделят 10 миллиардов евро Международному комитету Красного креста (МККК) для помощи Восточной Гуте в САР. Представитель МИД страны Мария Адебар сообщила, что на восстановление Сирии с 2012 года Берлин передал 3,78 миллиарда евро, из них 1,85 миллиарда — гуманитарная помощь.

ПВО РФ отразила атаку на «Хмеймим»

Российские комплексы противовоздушной обороны в «Хмеймиме» перехватили несколько малоразмерных летательных аппаратов. В результате нападения пострадавших и ущерба инфраструктуре не было, заявил источник РИА Новости в «Хмеймиме».

«С наступлением темного времени суток 24 апреля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — сообщили в «Хмеймиме»

Кроме того, как добавил собеседник агентства, российская авиабаза продолжает работать в плановом режиме.