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Политика
Сравнивать с украинским майданом — большая ошибка: эксперт рассказал, что обижает миллионы армян
Политика
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    Сравнивать с украинским майданом — большая ошибка: эксперт рассказал, что обижает миллионы армян

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    Называть цветной революцией — большая ошибка: эксперт рассказал, что обижает миллионы армян

    В Армении готовы провести внеочередные парламентские выборы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян. Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин объяснил, что это значит для России.

    «Сейчас в Армении произошла смена власти, назначены досрочные выборы. У нас, к сожалению, СМИ, телевидение по незнанию распространяют информацию о том, что это цветная революция, повторение украинского майдана, за которым стоят американцы. В Армении такая трактовка событий обижает миллионы людей, они смотрят наше ТВ и очень обижаются», — заметил Николай Платошкин в беседе в корреспондентом Федерального агентства новостей.

    По словам дипломата, сравнивать произошедшее в Армении с событиями на Украине 2013-2014 годов в корне неправвильно.

    «В Армении оппозиция — от коммунистов до правых — свергла премьера Сержа Саргсяна, который в этой стране считается олицетворением тотальной, дикой коррупции. Люди, которые сейчас приходят к власти, настроены на сотрудничество с Россией. И тяжелейшей ошибкой России сейчас было бы ставить на одну доску события в Армении и события на Украине. Наоборот, здесь открывается возможность сказать, что смена власти в СНГ бывает прогрессивной и действительно народной, когда все это происходит без крови и когда потом все решается честными выборами», — полагает эксперт.

    Называть цветной революцией — большая ошибка: эксперт рассказал, что обижает миллионы армян

    События в Армении Николай Платошкин назвал примером мирного демократического перехода власти к людям, которые искренне настроены на сотрудничество с Россией.

    «Повторюсь, с нашей стороны будет чудовищной ошибкой олицетворять всех тех, кто восстал против коррумпированного режима, с врагами России. Мы не должны фиксироваться в СНГ на конкретных лидерах. Мы должны дружить с народом, а значит — с разными политическими силами. На Украине мы сделали ставку на Виктора Януковича, который не был большим нашим другом, но был тотальным коррупционером. Из-за этого тысячи украинцев вышли на Майдан, а националисты использовали их в своих целях. В Армении такого мы не допустим», — заключил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

    Автор: Марина Степанова
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