Сравнивать с украинским майданом — большая ошибка: эксперт рассказал, что обижает миллионы армян

В Армении готовы провести внеочередные парламентские выборы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян. Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин объяснил, что это значит для России.

«Сейчас в Армении произошла смена власти, назначены досрочные выборы. У нас, к сожалению, СМИ, телевидение по незнанию распространяют информацию о том, что это цветная революция, повторение украинского майдана, за которым стоят американцы. В Армении такая трактовка событий обижает миллионы людей, они смотрят наше ТВ и очень обижаются», — заметил Николай Платошкин в беседе в корреспондентом Федерального агентства новостей.

По словам дипломата, сравнивать произошедшее в Армении с событиями на Украине 2013-2014 годов в корне неправвильно.

«В Армении оппозиция — от коммунистов до правых — свергла премьера Сержа Саргсяна, который в этой стране считается олицетворением тотальной, дикой коррупции. Люди, которые сейчас приходят к власти, настроены на сотрудничество с Россией. И тяжелейшей ошибкой России сейчас было бы ставить на одну доску события в Армении и события на Украине. Наоборот, здесь открывается возможность сказать, что смена власти в СНГ бывает прогрессивной и действительно народной, когда все это происходит без крови и когда потом все решается честными выборами», — полагает эксперт.

События в Армении Николай Платошкин назвал примером мирного демократического перехода власти к людям, которые искренне настроены на сотрудничество с Россией.