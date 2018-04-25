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ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке, Ясиноватой более 1000 боеприпасов
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    ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке, Ясиноватой более 1000 боеприпасов

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    ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Горловке, Ясиноватой более 1000 боеприпасов

    Донецк, 25 апреля. ВСУ за минувшие сутки 43 раза нарушили режим тишины, выпустив по прифронтовым районам ДНР более 1 000 единиц различных боеприпасов, заявил представитель республики в СЦКК Руслан Якубов.

    Киевские силовики за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР 1048 боеприпасов, 43 раза нарушив перемирие. По информации Руслана Якубова, под обстрелы ВСУ попали северные районы Донецка, предместье Ясиноватой. Украинские силовики также обстреляли Горловку, Докучаевск и юг ДНР.

    Отмечается увеличение числа обстрелов, ранее ВСУ выпустили по республике 635 мин и снарядов. Также было зафиксировано меньшее число нарушений режима прекращения огня.

    Автор: Ирина Селезнева
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