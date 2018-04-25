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Полтавченко заявил, что победа Путина приведет к прорыву
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    Полтавченко заявил, что победа Путина приведет к прорыву

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    Полтавченко заявил, что победа Путина приведет к прорыву
    Санкт-Петербург, 25 апреля. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что победа Путина приведет к прорывному развитию страны.

    Об этом губернатор сообщил в Парламенте города во время своего отчета о проделанной работе за 2017 год.

    «В этом нет сомнений ни у меня, ни у вас, ни у горожан, безоговорочно поддержавших его на выборах», — сообщил Полтавченко.

    Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что уровень жизни петербуржцев повысился, а продолжительность жизни достигла исторического максимума.
     

    Автор: Софья Куликова
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