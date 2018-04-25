Турция обвинила США в ошибочной интерпретации истории

Анкара, 25 апреля. Турция отвергает ошибочные интерпретации исторических событий со стороны американского президента Дональда Трампа в его письменном заявлении о поддержке армянского народа в День памяти жертв геноцида.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Турции. Ранее Трамп назвал убийство армян в Османской империи «одним из наихудших массовых зверств ХХ века». Он уточнил, что Вашингтон будет добиваться того, чтобы подобное больше не повторилось. При этом Вашингтон не признал геноцид армян из-за страха ухудшить отношения с Анкарой.

Как пишет РИА Новости, в МИД добавили, что Анкара решительно отвергает «субъективные и ошибочные интерпретации исторических реалий». Также в МИД Турции напомнили Трампу, что в период Первой мировой войны армянскими повстанцами были убиты более 500 тысяч мусульман. При этом в ведомстве подчеркнули, что Турция готова к расследованию инцидента и созданию специальной комиссии.