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Турция обвинила США в ошибочной интерпретации истории
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    Турция обвинила США в ошибочной интерпретации истории

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    Анкара, 25 апреля. Турция отвергает ошибочные интерпретации исторических событий со стороны американского президента Дональда Трампа в его письменном заявлении о поддержке армянского народа в День памяти жертв геноцида.

    Об этом заявили в министерстве иностранных дел Турции. Ранее Трамп назвал убийство армян в Османской империи «одним из наихудших массовых зверств ХХ века». Он уточнил, что Вашингтон будет добиваться того, чтобы подобное больше не повторилось. При этом Вашингтон не признал геноцид армян из-за страха ухудшить отношения с Анкарой.

    Как пишет РИА Новости, в МИД добавили, что Анкара решительно отвергает «субъективные и ошибочные интерпретации исторических реалий». Также в МИД Турции напомнили Трампу, что в период Первой мировой войны армянскими повстанцами были убиты более 500 тысяч мусульман. При этом в ведомстве подчеркнули, что Турция готова к расследованию инцидента и созданию специальной комиссии.

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    Автор: Анна Иванова
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