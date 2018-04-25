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Турция на конференции по Сирии в Брюсселе призвала к прорыву в урегулировании конфликта
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    Турция на конференции по Сирии в Брюсселе призвала к прорыву в урегулировании конфликта

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    Турция на конференции по Сирии в Брюсселе призвала к прорыву в урегулировании конфликта

    Брюссель, 25 апреля. Турецкий вице-премьер Реджеп Акдаг заявил, что Турция призывает международное сообщество к прорыву в сирийском урегулировании.

    «Необходим прорыв на пути политического урегулирования, международное сообщество должно продвинуть процесс вперед», — сказал он, выступая в среду с приветственной речью на конференции по Сирии в Брюсселе.

    По его словам, Турция готова вести работу по оказанию помощи сирийских беженцев, которых на турецкой территории уже находится более 3 миллионов.

    Ранее глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что ЕС выделит дополнительные средства в размере трех миллиардов евро на помощь сирийским беженцам в Турции.

    В среду постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что ЕС должен помочь Сирии объединить и восстановить страну.

    Автор: Тимур Румянцев
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