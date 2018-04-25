Киевский суд заподозрил Порошенко в уклонении от уплаты налогов

Киев, 25 апреля. Суд Киева обязал правоохранительные органы открыть дело в отношении президента Украины Петра Порошенко, который подозревается в уклонении от уплаты налогов путем выведения средств на офшорные счета. Об этом в среду заявил бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

Таким образом, полагает он, Порошенко мог продолжать незаконно контролировать кондитерскую фабрику Roshen, от которой должен был отказаться, когда вступил в должность президента.

«В этот раз речь идет о необходимости расследовать дело по факту создания преступной организации с целью уклонения от уплаты налогов и сборов в интересах действующего президента Порошенко», — пишет Кузьмин в Facebook.

Главный вопрос, который сейчас стоит перед следствием — создал ли эту преступную схему сам Порошенко или это сделали его соратники.