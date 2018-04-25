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В Совфеде поддержали введение уголовной ответственности за соблюдение санкций США в России
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    В Совфеде поддержали введение уголовной ответственности за соблюдение санкций США в России

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    В Совфеде поддержали введение уголовной ответственности за соблюдение санкций США в России

    Москва, 25 апреля. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в среду поддержал введение уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций США на территории РФ.

    Он подчеркнул, что антироссийские санкции установлены вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, и их нужно рассматривать как противоправное поведение.

    «Российским законодательством должны быть предусмотрены соразмерные меры юридической ответственности за нарушение прав российских граждан. В этой связи в Уголовный кодекс могут быть внесены необходимые поправки», — сообщил Клишас РИА Новости.

    Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

    Ранее за введение запрета на исполнение санкций США на территории РФ высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив ввести меры ответственности, в том числе уголовной,  в отношении тех, кто в своей деятельности будет руководствоваться антироссийскими решениями Запада.

    Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые санкции против России. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. Совфед и Госдума в настоящее время готовят законопроект об ответных мерах на санкции Вашингтона.

    Автор: Василий Котов
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