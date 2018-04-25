Москва, 25 апреля. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в среду поддержал введение уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций США на территории РФ.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции установлены вне надлежащей международно-правовой процедуры и в противоречии с многосторонними международными договорами, и их нужно рассматривать как противоправное поведение.

«Российским законодательством должны быть предусмотрены соразмерные меры юридической ответственности за нарушение прав российских граждан. В этой связи в Уголовный кодекс могут быть внесены необходимые поправки», — сообщил Клишас РИА Новости.

Ранее за введение запрета на исполнение санкций США на территории РФ высказался председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложив ввести меры ответственности, в том числе уголовной, в отношении тех, кто в своей деятельности будет руководствоваться антироссийскими решениями Запада.

Напомним, в апреле Вашингтон ввел новые санкции против России. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. Совфед и Госдума в настоящее время готовят законопроект об ответных мерах на санкции Вашингтона.