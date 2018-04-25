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Бедный Климкин: эксперт отреагировал на идею Киева вернуть работающих в РФ украинцев
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    Бедный Климкин: эксперт отреагировал на идею Киева вернуть работающих в РФ украинцев

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    Бедный Климкин: эксперт отреагировал на идею Киева вернуть работающих в РФ украинцев

    Москва, 25 апреля. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Безпалько отреагировал на заявление министра дипломатического ведомства Украины Павла Климкина, который решил «вернуть домой всех граждан Украины, проживающих в России».

    «Бедный, бедный Климкин… Просто не представляю, что он собирается предложить этим людям для того, чтобы они вернулись из России на Украину», — пожалел эксперт украинского министра.

    Специалист уверен, что кроме идеи у Климкина «нет ровным счетом ничего», сообщает «Свободная пресса».

    Для того, чтобы граждане Украины захотели вернуться домой, в той стране необходимо создать рабочие места с достойной заработной платой, а также предполагающие карьерный рост, подчеркнул Безпалько.

    Эксперт также добавил, что едва ли это произойдет, поскольку всего перечисленного на Украине нет.

    Напомним, ранее глава МИД Украины Климкин заявил, что хочет вернуть работающих в России украинцев. Он отметил, что три миллиона украинцев просто не имеют другого выхода, как работать в этой стране, передает «Пятый канал».

    При этом Климкин посоветовал трудовым мигрантам подумать над возможностью переезда в Европу.

    Автор: Дана Балан
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