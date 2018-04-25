Москва, 25 апреля. Правоохранительные органы продолжают расследование жестокого убийства, совершенного в Москве — тремя выстрелами из пистолета ТТ оказались застрелены отец семейства и его 22-летняя дочь, мать двоих маленьких детей. По версии следствия, убийцей является 76-летняя пенсионерка, за которой ухаживали члены убитой семьи.

Пожилая женщина в течение двух лет проживала в доме убитого отца семейства — родственники обратились с просьбой позаботиться о старушке, которая не нуждалась в средствах, поскольку владела сетью магазинов одежды, и обещала переписать на семью свою квартиру. Как отмечает «Ридус», пенсионерка отличалась тяжелым, вспыльчивым характером и «вела себя высокомерно, даже нагло», однако два года прошли относительно мирно — семья справлялась с заботой о пенсионерке.

Пожилая женщина уже призналась в убийстве. По ее словам, в тот день она поссорилась с девушкой и убила ее выстрелом в затылок. Отца убивать не хотела, однако тот выбежал на шум и получил две пули — в голову и грудь. Перчатки со следами пороха старушка-убийца спрятала во дворе.

В настоящее время полицейские устанавливают, где 76-летняя женщина взяла пистолет и патроны. Ей будут предъявлены обвинения по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконное приобретение и хранение оружия».