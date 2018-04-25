Вашингтон, 25 апреля. Целый ряд крупнейших американских и европейских банков получил письмо, направленное членами сената США от Демократической партии, с требованием предоставить информацию с представителями российского бизнеса, которые перечислены в опубликованном ранее списке Минфина США. Как заявили сенаторы Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус, таким образом они надеются «усилить давление» не только на российский бизнес, но и на всех, кому придет в голову с ним сотрудничать.

Письма, как сообщает Reuters, были направлены в три крупнейших банка Соединенных Штатов — Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также в британский Barclays, немецкий Deutsche Bank и швейцарские UBS и Credit Suisse. Американские сенаторы потребовали от банков США и Европы предоставить сведения о проведенных за последние пять лет проверках счетов россиян, входящих в «кремлевский список» Минфина США.

В случае, если такие сведения не будут предоставлены, сенаторы пригрозили «более решительными действиями» — например, правительственным расследованием.