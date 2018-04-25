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Сенаторы США потребовали от крупнейших банков раскрыть связи с бизнесом в России
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    Сенаторы США потребовали от крупнейших банков раскрыть связи с бизнесом в России

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    Сенаторы США потребовали от крупнейших банков раскрыть связи с бизнесом в России

    Вашингтон, 25 апреля. Целый ряд крупнейших американских и европейских банков получил письмо, направленное членами сената США от Демократической партии, с требованием предоставить информацию с представителями российского бизнеса, которые перечислены в опубликованном ранее списке Минфина США. Как заявили сенаторы Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус, таким образом они надеются «усилить давление» не только на российский бизнес, но и на всех, кому придет в голову с ним сотрудничать. 

    Письма, как сообщает Reuters, были направлены в три крупнейших банка Соединенных Штатов — Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также в британский Barclays, немецкий Deutsche Bank и швейцарские UBS и Credit Suisse. Американские сенаторы потребовали от банков США и Европы предоставить сведения о проведенных за последние пять лет проверках счетов россиян, входящих в «кремлевский список» Минфина США.

    Сенаторы США потребовали от крупнейших банков раскрыть связи с бизнесом в России

    В случае, если такие сведения не будут предоставлены, сенаторы пригрозили «более решительными действиями» — например, правительственным расследованием.

    Автор: Валентин Меликов
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