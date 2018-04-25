Оппозиция Армении назвала условия своего участия в выборах

Ереван, 25 апреля. Если парламентские выборы в Армении пройдут при премьер-министре, представляющем правящую Республиканскую партию Армении (РПА), то оппозиция будет бойкотировать их.

«Они хотят, чтобы выборы прошли в условиях, когда врио премьера будет представителем РПА. Какими будут эти выборы, мы знаем с 2017 года, — заявил в опубликованном в Facebook обращении лидер протестного движения Никол Пашинян. — Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА».

По его словам, пока требования оппозиции не будет выполнены, митинги в стране не прекратятся.

13 апреля в столице Армении начались акции протеста против избрания экс-президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром. 17 апреля сторонники оппозиции объявили о начале «бархатной революции», однако в этот же день парламент Армении избрал главой правительства Саргсяна. Однако 23 апреля правительство Армении ушло в отставку.



