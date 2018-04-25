ЛНР оказала помощь более 230 жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса

Луганск, 25 апреля. Власти ЛНР выдали единоразовые денежные пособия свыше 230 жителям подконтрольной Киеву территории Луганской области в рамках программы соцподдержки, сообщили в Минтруда республики.

В рамках программы воссоединения Донбасса с 20 февраля в ЛНР стартовала выплата денежного пособия жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины. По данным Минтруда ЛНР, 235 человек получили социальную поддержку.

В министерстве республики уточнили, что за помощью обратился 51 ветеран Великой Отечественной войны, а также многодетные семьи. Ветеранам определена помощь в размере 12 тысяч рублей, семьям, в которых воспитываются более трех детей — шесть тысяч рублей.

Ранее в Луганске состоялась конференция, посвященная военным конфликтам в Югославии и Донбассе. По словам представителя сербской делегации Любомира Радиновича, на Балканах происходили подобные украинским события, и к ним причастен Запад.