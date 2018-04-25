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ЛНР оказала помощь более 230 жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса
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    ЛНР оказала помощь более 230 жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса

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    ЛНР оказала помощь более 230 жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса

    Луганск, 25 апреля. Власти ЛНР выдали единоразовые денежные пособия свыше 230 жителям подконтрольной Киеву территории Луганской области в рамках программы соцподдержки, сообщили в Минтруда республики.

    В рамках программы воссоединения Донбасса с 20 февраля в ЛНР стартовала выплата денежного пособия жителям подконтрольной Киеву территории Луганщины. По данным Минтруда ЛНР, 235 человек получили социальную поддержку.

    В министерстве республики уточнили, что за помощью обратился 51 ветеран Великой Отечественной войны, а также многодетные семьи. Ветеранам определена помощь в размере 12 тысяч рублей, семьям, в которых воспитываются более трех детей — шесть тысяч рублей.

    Ранее в Луганске состоялась конференция, посвященная военным конфликтам в Югославии и Донбассе. По словам представителя сербской делегации Любомира Радиновича, на Балканах происходили подобные украинским события, и к ним причастен Запад.

    Автор: Ирина Селезнева
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