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Путин призвал нынешнее поколение россиян защищать правду о героях ВОВ
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    Путин призвал нынешнее поколение россиян защищать правду о героях ВОВ

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    Москва, 25 апреля. Президент России Владимир Путин рассказал, что долгом нынешнего поколения россиян является защищать правду о героях Великой Отечественной войны, твердо противостоять всем попыткам фальсификации исторических фактов.

    Путин обратился с приветствием к участникам и гостям Международного форума победителей «Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой Отечественной войне». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    Как отметил российский лидер, долг россиян – защищать правду о героях войны. Президент выразил уверенность, что «священная память о победном мае 1945 года», память о подвигах отцов и дедов, спасших мир от фашизма, станет основой «крепкого партнерства и добрососедства народов» и стран СНГ.

    Путин также рассказал о роли подобных мероприятий. По его словам, они являются важным консолидирующим событием в жизни граждан государств – участников СНГ.

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    Автор: Анна Иванова
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