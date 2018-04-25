Брюссель, 25 апреля. Международное сообщество должно найти новые пути для достижения политического урегулирования в Сирии, и Организация объединенных наций будет работать совместно со странами для выполнения этой задачи. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

С заявлением по поводу ситуации в Сирии Гутерреш обратился по видео к участникам донорской конференции в Брюсселе.

«Я продолжу работать с международным сообществом для поиска новых путей для обеспечения прогресса в политическом урегулировании», — объявил генсек ООН.

Ранее, отметим, президент Владимир Путин указал на то, что ракетный удар, нанесенный коалицией США по Сирии, как и любые другие военные действия, осуществляемые без санкции Совета безопасности ООН, играют на руку террористам и могут стать угрозой для международной безопасности.

Ura.ru отмечало, что даже американские СМИ уличили Пентагон во лжи о российских ПВО, которые, якобы, «показали полную неэффективность» во время удара по Сирии — по данным РФ и Сирии, устаревшими системами ПВО было сбито до 70% выпущенных по Сирии ракет.