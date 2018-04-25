Брюссель, 25 апреля. Евросоюз выделит дополнительные средства в размере трех миллиардов евро на помощь сирийским беженцам в Турции, заявила в среду глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Для сирийцев в Турции Евросоюз и его страны мобилизуют дополнительные 3 миллиарда евро в ближайшие два года», — уточнила она.

Новый транш в фонд Евросоюза для беженцев в Турции Еврокомиссия предложила выделить в начале марта. Первые три миллиарда евро на помощь беженцев были выделены ЕС в 2016-2017 годах. При этом один миллиард выделялся из бюджета Евросоюза, еще два предоставляли страны ЕС.

Напомним, как сообщал RT, Могерини заявила об отказе ЕС помогать восстановлению Сирии до начала политического процесса. При этом ранее ответственность за устойчивое перемирие в САР она возложила на страны-гаранты.