Семак отреагировал на слухи о назначении в «Зенит»

Уфа, 25 апреля. Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заканчивает свой первый полноценный сезон в качестве наставника команды Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

42-летний специалист начал тренерскую карьеру в уфимском клубе в конце декабря 2016 года. Под его руководством башкирская команда в настоящее время претендует на то, чтобы продемонстрировать лучший результат в своей истории. Для этого «Уфе» необходимо сохранить шестое место в турнирной таблице чемпионата.

Российские СМИ пророчат Семаку место в тренерском кресле петербургского «Зенита», однако специалист абстрагируется от таких сообщений. Семак утверждает, что эти слухи не мешают ему делать свою работу, пишут «Известия».

«Нет, абсолютно. Работа тренера подразумевает, что его чемодан всегда должен быть собран. Мое дело — продолжать работать и отдаваться полностью тому клубу, в котором я сейчас нахожусь. Это я и делаю, не обращая внимания на посторонние разговоры», — заявил он, отвечая на вопрос о том, не мешают ли ему работать эти слухи.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день ему не поступали предложения из других клубов.

Напомним, в 27-м туре чемпионата России «Уфа» сыграла в нулевую ничью с лидером чемпионата — столичным «Локомотивом».