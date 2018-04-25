Чижов призвал Евросоюз помочь Сирии в восстановлении и объединении страны

Брюссель, 25 апреля. Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что ЕС должен помочь Сирии объединить и восстановить страну. Об этом он рассказал журналистам.

По мнению представителя России при ЕС, то, что делегацию Дамаска не пригласили на конференцию по вопросам урегулирования в Сирии, проходящей в Брюсселе, является нарушением. Он напомнил, что мировое сообщество будет обсуждать проблемы сирийского народа и поэтому участие в мероприятии представителей Дамаска обязательно.

При этом Чижов подчеркнул, что страны должны принять решение оказать помощь Сирии для установления мира и восстановления государства. Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини завила, что ЕС не будет участвовать в восстановлении Сирии, пока не будет политического диалога.