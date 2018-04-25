Могерини рассказала, чего ждать от конференции по Сирии в Брюсселе

Брюссель, 25 апреля. Конференция по Сирии в Брюсселе позволит приоткрыть пространство для политического диалога, надеется глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини.

«Сбор различных участников вместе с ООН и Евросоюзом может внести свой вклад в открытие некоторого пространства для улучшения в политическом аспекте, — сказала она в интервью журналистам. — Это то, ради чего ЕС продолжит работать – только для гуманитарной помощи и политических процессов».

Накануне Могерини заявила, что астанинский процесс дал некоторую надежду на улучшение ситуации в Сирии «с военной точки зрения, но это было давно». По ее словам, сейчас страны-гаранты «ответственны за то, чтобы сделать перемирие действующим».

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что ЕС должен помочь Сирии объединить и восстановить страну.