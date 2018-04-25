США хотят избежать новых потерь своих солдат: эксперт о возможной отправке в Сирию войск Катара

Катар должен отправит свои вооруженные силы на территорию Сирийской Арабской Республики (САР), если не хочет лишиться военной поддержки Соединенных Штатов, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории», — приводит слова аль-Джубейра медиа-центр МИД королевства.

Кроме того, Адиль аль-Джубейр отметил, что если Соединенные Штаты перестанут обеспечивать безопасность Катара, то режим в этой стране будет свергнут менее чем за неделю.

Интересы США

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что сирийская армия сейчас проводит достаточно успешную операцию против террористов в районе Ярмук на юге Дамаска. После ее завершения неизбежно встанут вопросы о существовании других анклавов под контролем боевиков. Например, в провинции Даръа. Они до сих пор продолжают нарушать мирные договоренности и не желают присоединяться к мирному процессу, поэтому вероятность каких-то действий против них достаточна высока.

«Это затронет интересы аравийских монархий, которые как раз делали ставки на формирования радикалов, сейчас оказавшихся под угрозой. И Катар, и Саудовская Аравия сохранили виды на Сирию, и воспользоваться любым поводом для вмешательства в ситуацию в этой стране для них не будет вызывающим хоть какие-то сомнения шагом. А если к этому подключится Вашингтон, имеющий множество инструментов влияния на Катар с Саудовской Аравией, то ввод контингентов этих стран в Сирию будет практически предрешенным и будет абсолютно соответствовать традициям США во внешнеполитических отношениях», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, одной из характерных черт американской стратегии всегда было стремление по максимуму задействовать ресурсы других стран, сводя к минимуму участие США в различных конфликтах, но сохраняя безусловное управление их ходом. Лишь слабая подготовка союзников заставляет Пентагон посылать военных в зоны боевых действий, чтобы сохранять там влияние Вашингтона. Так было и в Ираке, и в Афганистане, где до сих пор периодически американцы теряют в столкновениях своих солдат. Таким образом, США хотят избежать новых потерь своих солдат в Сирии.

«Трамп уже достаточно давно обещал сократить американский контингент в этой стране. Теперь понятно, что фактически США сохранят свое незаконное присутствие в Сирии, но будут действовать руками зависимых от Вашингтона государств вроде Катара. А американский президент сможет отчитаться о выполнении своих обещаний, принципиально не меняя кризисную ситуацию, возникшую на Ближнем Востоке по вине самих США», — резюмировал Сергей Простаков.

Как ранее сообщала «Газета.ru», администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обратилась к союзникам на Ближнем Востоке и предложила направить в регион войска на замену американскому военному контингенту.