Москва, 25 апреля. В Совфеде отреагировали на возможную отправку войск Катара в Сирию. Россия выступит категорически против таких действия, заявил в среду сенатор Игорь Морозов.

Он подчеркнул, что данные меры являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права.

«Россия категорически выступит против этого, я убеждён. На основании чего будет осуществляться эта отправка? Это грубейшее нарушение устава ООН, норм международного права», — сообщил Морозов РИА Новости.

По мнению сенатора, отправку в Сирию войск Катара и других монархий Персидского залива, а также Египта инициирует Вашингтон.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар лишится поддержки США, если откажется отправить в Сирию свои войска.

Напомним, о намерении Белого дома заменить в Сирии американский военный контингент на служащих войск арабских государств сообщала газета Wall Street Journal. Накануне о желании вывести из САР ВС США заявил американский президент Дональд Трамп, отметив, что при этом Вашингтон хочет оставить в Сирии «прочный и продолжительный след».