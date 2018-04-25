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Грубейшее нарушение устава ООН: в Совфеде отреагировали на возможную отправку войск Катара в Сирию
Общество
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    Грубейшее нарушение устава ООН: в Совфеде отреагировали на возможную отправку войск Катара в Сирию

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    Грубейшее нарушение устава ООН: в Совфеде отреагировали на возможную отправку войск Катара в Сирию

    Москва, 25 апреля. В Совфеде отреагировали на возможную отправку войск Катара в Сирию. Россия выступит категорически против таких действия, заявил в среду сенатор Игорь Морозов. 

    Он подчеркнул, что данные меры являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права.

    «Россия категорически выступит против этого, я убеждён. На основании чего будет осуществляться эта отправка? Это грубейшее нарушение устава ООН, норм международного права», — сообщил Морозов РИА Новости.

    По мнению сенатора, отправку в Сирию войск Катара и других монархий Персидского залива, а также Египта инициирует Вашингтон.

    Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар лишится поддержки США, если откажется отправить в Сирию свои войска.

    Напомним, о намерении Белого дома заменить в Сирии американский военный контингент на служащих войск арабских государств сообщала газета Wall Street Journal. Накануне о желании вывести из САР ВС США заявил американский президент Дональд Трамп, отметив, что при этом Вашингтон хочет оставить в Сирии «прочный и продолжительный след».

    Автор: Василий Котов
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