Не сравнить даже с Хиросимой и Нагасаки: эксперт подтвердил страхи Запада из-за российского оружия «Судного дня»

В западных СМИ появилась информация о разрушительной силе российского подводного беспилотного комплекса «Статус-6», который уже прозвали оружием «Судного дня». Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что такое название вполне оправданно.

Журнал Business Insider сообщил в среду, что комплекс «Статус-6» способен нести ядерные боезаряды мощностью до 50 мегатонн. Их взрыв у прибрежной линии вызовет волны высотой 100 метров, и тонны поднятой вверх облученной морской воды спровоцируют катастрофу в виде радиоактивного ливня недалеко от зоны поражения.

«Комплекс «Статус-6» прорекламировал, если можно так сказать, президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, но разговоры о нем появились раньше. Он представляет собой необитаемый подводный аппарат, который идет с большой скоростью на очень большой глубине, практически недоступной для средств поражения, с атомной энергетической установкой, который может нести на себе очень приличный ядерный боезапас», — заметил Василий Дандыкин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Военный эксперт подтвердил, что «Статус-6» может переносить боеголовки мощностью в несколько десятков мегатонн.

«Такое оружие применяется в исключительных случаях. Например, если на Россию произойдет нападение и будет угроза самому существованию страны. Это сугубо оборонительное оружие, потому что, если говорить о его мощи, то Хиросима и Нагасаки — это ни о чем. Не приведи господь его применить», — сказал капитан 1-го ранга запаса.

В качестве примера он привел испытание авиационной «Царь-бомбы», известной так же, как «Кузькина мать», которое состоялось перед запрещением любых испытаний ядерного оружия в мире.

«По решению Никиты Хрущева мы взорвали «Кузькину мать». Это была самая мощная термоядерная водородная бомба. Так вот, ударная волна трижды обогнула земной шар, а самолет, который ее применял, подбросило на два километра вверх. «Статус-6» — не менее, а то и более серьезное оружие, потому что против него сегодня нечего применить, а какие последствия — не приведи господь. Это одно из самых эффективных наших оружий сдерживания», — заметил Василий Дандыкин.

Эксперт уточнил, что «Статус-6» несет подводная лодка, которая потом отпускает беспилотный подводный аппарат «на волю».