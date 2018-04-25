«Надо оторвать от себя пиявок»: россияне отреагировали на план Киева сохранить «зависимость» РФ от Украины
Киев, 25 апреля. Депутат Рады Антон Геращенко заявил, что Россия якобы зависит от Украины до тех пор, пока осуществляется транзит газа. Он призвал правительство Украины сохранить эту «зависимость» и не допустить реализацию проекта «Северный поток – 2».
После ввода второй нитки «Северного потока» украинский бюджет недосчитается внушительного дохода, а сама газотранспортная система «станет никому ненужным металлоломом», добавил Геращенко. Россияне отреагировали на планы Украины с иронией.
«Они уже познали Европу, зависящую от их трубы. Но, чтобы Россия была от них была зависима? Это как курица зависима от яиц», — удивляется Нина Полесская.
Пользователи отмечают, что несмотря на отсутствие российского газа, у Киева всегда есть надежда на развитие сельского хозяйства.
«Зато горох у них растет хорошо! Правда, когда чернозем распродадут, то и горох расти перестанет. Но и здесь не стоит унывать: сколько металла можно сдать от проржавевшего трубопровода», — написал Александр.
Однако аграрной стране с низким промышленным потенциалом выжить нелегко, именно поэтому в Раде бьют тревогу, говоря о сохранении «зависимости». Кроме того, международные финансовые организации, в том числе и МВФ, не спешат предоставлять Киеву очередной денежный транш.
«Последнее прощай» Порошенко сказал давно, а оказалось, что без «оккупанта» Украине просто не выжить», — отметила Ольга Комлева.
«Сейчас траншей от МВФ Украине больше не будет, поэтому черная дыра скоро схлопнется», — объяснила Нина Полесская.
В целом, россияне не настроены на поддержку Украины, по крайней мере, при действующих властях, которые не готовы к конструктивному диалогу и ведут исключительно политику шантажа.
«России надо оторвать от себя пиявок», — считает пользователь Джимми Морелло.