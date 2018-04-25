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Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 25 апреля. РФ в комиссии по перемирию в Сирийской республике за прошедшие сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона заявила о пяти нарушениях. Соответствующие данные приводятся в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

    Как стало известно, российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала шесть случаев стрельбы в провинциях: Латакия – пять, Алеппо – один. Турецкие наблюдатели зафиксировали пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Хомс – один, Идлиб – один и Дераа – один.

    Напомним, что ранее более тысячи мирных жителей Сирии вернулись в свои дома в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. 

    Автор: Тимур Румянцев
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