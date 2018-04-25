В Свердловской области кондуктор выгнала мальчика, который хотел расплатиться мелочью

Екатеринбург, 25 апреля. В Свердловской области кондуктор выгнала 11-летнего подростка из автобуса за то, что он хотел заплатить за проезд монетами.

Как рассказала мать мальчика Галина П., она не дает ребенку крупные деньги, поскольку у кондукторов никогда нет сдачи. По ее словам, сын вечером возвращался домой с тренировки. Однако проехал на городском транспорте подросток лишь одну остановку, после чего кондуктор выгнала мальчика в районе промышленной зоны.

«Сын не безбилетник, он хотел заплатить, а его высадили в опасном месте в промзоне, где в это время безлюдно. Там даже нет тротуара. Прямо по проезжей части ему пришлось идти назад, там у нас живут родственники. Они ему дали бумажные купюры на проезд, и он вернулся домой», — рассказала мать мальчика.

Женщина написала заявление в полицию и другие инстанции. Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время проводится проверка по данному факту. Уже опрошены мать и ребенок, сообщает «URA.RU».

«До конца недели состоится очная ставка. Придет мальчик в сопровождении законных представителей — и кондукторы автотранспортного предприятия. Ему предстоит опознать ту, которая его высадила из автобуса», — отметил он.

Напомним, в ноябре 2017 года кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса в мороз школьника-инвалида с билетом.