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В Свердловской области кондуктор выгнала мальчика, который хотел расплатиться мелочью
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    В Свердловской области кондуктор выгнала мальчика, который хотел расплатиться мелочью

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    В Свердловской области кондуктор выгнала мальчика, который хотел расплатиться мелочью

    Екатеринбург, 25 апреля. В Свердловской области кондуктор выгнала 11-летнего подростка из автобуса за то, что он хотел заплатить за проезд монетами.

    Как рассказала мать мальчика Галина П., она не дает ребенку крупные деньги, поскольку у кондукторов никогда нет сдачи. По ее словам, сын вечером возвращался домой с тренировки. Однако проехал на городском транспорте подросток лишь одну остановку, после чего кондуктор выгнала мальчика в районе промышленной зоны.

    «Сын не безбилетник, он хотел заплатить, а его высадили в опасном месте в промзоне, где в это время безлюдно. Там даже нет тротуара. Прямо по проезжей части ему пришлось идти назад, там у нас живут родственники. Они ему дали бумажные купюры на проезд, и он вернулся домой», — рассказала мать мальчика.

    Женщина написала заявление в полицию и другие инстанции. Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время проводится проверка по данному факту. Уже опрошены мать и ребенок, сообщает «URA.RU».

    «До конца недели состоится очная ставка. Придет мальчик в сопровождении законных представителей — и кондукторы автотранспортного предприятия. Ему предстоит опознать ту, которая его высадила из автобуса», — отметил он.

    Напомним, в ноябре 2017 года кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса в мороз школьника-инвалида с билетом.

    Автор: Дана Балан
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