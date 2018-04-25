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Запад навязывает курдам в Сирии стратегию геноцида и терроризма – СМИ
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    Запад навязывает курдам в Сирии стратегию геноцида и терроризма – СМИ

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    Запад навязывает курдам в Сирии стратегию геноцида и терроризма – СМИ

    Москва, 25 апреля. Запад навязывает курдам в Сирии стратегию геноцида и терроризма, с этим связано размещение в провинции Хасака бронетехники возглавляемой США коалиции, считают аналитики.

    О прибытии двух военных колонн с американскими и французскими солдатами в Хасаку сообщал накануне ливанский телеканал «Аль-Манар». Уточнялось, что одна из колонн прибыла на базу курдских отрядов из состава «Сирийских демократических сил» в районе города Рас-эль-Айн.

    Как отмечает информационное агентство «Новороссия», территория Хасаки уже давно очищена от террористов. Аналитики предполагают, что военная техника может быть использована для штурма правительственного анклава в провинции и подавления народных протестов против курдов.

    Запад навязывает курдам в Сирии стратегию геноцида и терроризма – СМИ

    По сообщениям СМИ, жители Хасаки выступают против присутствия в провинции курдов и поддерживающих их представителей коалиции США. Так, на прошлой неделе о намерении выбить из региона курдов и США заявили проживающие в Хасаке арабские племена, подчеркнув, что Вашингтон и его союзники не уважают их суверенитет. Жители Хасаки поддерживают Дамаск и присягают на верность сирийскому правительству, что не нравится США.

    «Именно поэтому они решили подавить народное волеизъявление привычным способом – танковыми гусеницами», — говорится в публикации.

    Как сообщают сирийцы, после введения в Хасаку бронетехники коалиции в Ракке начался принудительный военный призыв, а в городе Аль-Джарния курдские формирования пополнили порядка 100 солдат, прошедших подготовку на одной из американских баз.

    Запад навязывает курдам в Сирии стратегию геноцида и терроризма – СМИ

    Все это свидетельствует о том, что Вашингтон пытается столкнуть курдов и сирийский народ, а конструктивного диалога с курдскими отрядами выстроить не получится, поскольку США навязали им стратегию геноцида и терроризма.

    «Курдам навязали американскую стратегию геноцида и терроризма и с каждым днем им труднее выпутаться из этого сценария», — заключается в материале.

    Ранее жители Сирии рассказали корреспонденту ФАН, что курды превратились в инструмент в руках Запада, и призвали курдов одуматься.

    Автор: Василий Котов
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