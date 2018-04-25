Чижов назвал ошибкой отказ ЕС пригласить Сирию на конференцию в Брюссель

Брюссель, 25 апреля. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что считает ошибкой отсутствие приглашения на международную конференцию по Сирии в Брюсселе представителей Дамаска.

Как отметил Чижов журналистам, неприглашение на мероприятие делегации Дамаска – ошибка. Он уточнил, что сирийские политики должны были участвовать на конференции, так как на ней решается вопрос будущего сирийского народа и обсуждаются проблемы САР.

Чижов также подчеркнул, что мировому сообществу следует принять решения для оказания помощи Сирии, установления мира и восстановления страны.