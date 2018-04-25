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Чижов назвал ошибкой отказ ЕС пригласить Сирию на конференцию в Брюссель
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    Чижов назвал ошибкой отказ ЕС пригласить Сирию на конференцию в Брюссель

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    Чижов назвал ошибкой отказ ЕС пригласить Сирию на конференцию в Брюссель

    Брюссель, 25 апреля. Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что считает ошибкой отсутствие приглашения на международную конференцию по Сирии в Брюсселе представителей Дамаска.

    Как отметил Чижов журналистам, неприглашение на мероприятие делегации Дамаска – ошибка. Он уточнил, что сирийские политики должны были участвовать на конференции, так как на ней решается вопрос будущего сирийского народа и обсуждаются проблемы САР.

    Чижов также подчеркнул, что мировому сообществу следует принять решения для оказания помощи Сирии, установления мира и восстановления страны.

    Чижов назвал ошибкой отказ ЕС пригласить Сирию на конференцию в Брюссель

    Автор: Анна Иванова
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