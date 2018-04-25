Москва, 25 апреля. На данный момент Россия не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, и таких систем на вооружении сирийской правительственной армии нет. Об этом сообщил источник в военно-дипломатических кругах.

Как напомнил источник, «на данный момент на вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь», при этом все они убедительно показали себя во время массированного ракетного удара коалиции США по Сирии в ночь на 14 апреля.

Как отметил источник РИА Новости, слухи о том, что «месяц назад» сирийской стороне были переданы комплексы C-300, не соответствует действительности.