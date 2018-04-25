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Сирия пока не получала от РФ ракетные комплексы С-300
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    Сирия пока не получала от РФ ракетные комплексы С-300

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    Сирия пока не получала от РФ ракетные комплексы С-300

    Москва, 25 апреля. На данный момент Россия не передавала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, и таких систем на вооружении сирийской правительственной армии нет. Об этом сообщил источник в военно-дипломатических кругах.

    Как напомнил источник, «на данный момент на вооружении сирийских правительственных войск имеются различные средства ПВО как советской разработки, так и современные российские комплексы «Панцирь», при этом все они убедительно показали себя во время массированного ракетного удара коалиции США по Сирии в ночь на 14 апреля.

    Как отметил источник РИА Новости, слухи о том, что «месяц назад» сирийской стороне были переданы комплексы C-300, не соответствует действительности.

    «Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — объявил источник.

    Сирия пока не получала от РФ ракетные комплексы С-300 

    Автор: Валентин Меликов
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