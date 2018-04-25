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Путин назвал «Аэрофлот» флагманом российской авиации
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    Путин назвал «Аэрофлот» флагманом российской авиации

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    Путин назвал «Аэрофлот» флагманом российской авиации

    Москва, 25 апреля. В среду компании «Аэрофлот» исполнилось 95 лет. Коллектив главного российского авиаперевозчика поздравил президент РФ Владимир Путин. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, глава государства отметил, что «Аэрофлот» — это флагман отечественной пассажирской авиации.

    Как говорится в поздравлении, сотрудники «Аэрофлота» могут гордиться замечательными традициями многих поколений своих предшественников, главными из которых являются ответственность и забота о безопасности пассажиров, исключительный профессионализм и компетентность, искренняя любовь к своему делу.

    Российский лидер отметил, что авиакомпания прошла насыщенный путь и всегда была вместе с Россией и народом.

    Путин назвал «Аэрофлот» флагманом российской авиации

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравит первых выпускников программы развития кадрового управленческого резерва с успешным окончанием обучения, а также вручит медали «Герой Труда Российской Федерации».

    Автор: Тимур Румянцев
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