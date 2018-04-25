Путин назвал «Аэрофлот» флагманом российской авиации

Москва, 25 апреля. В среду компании «Аэрофлот» исполнилось 95 лет. Коллектив главного российского авиаперевозчика поздравил президент РФ Владимир Путин. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, глава государства отметил, что «Аэрофлот» — это флагман отечественной пассажирской авиации.

Как говорится в поздравлении, сотрудники «Аэрофлота» могут гордиться замечательными традициями многих поколений своих предшественников, главными из которых являются ответственность и забота о безопасности пассажиров, исключительный профессионализм и компетентность, искренняя любовь к своему делу.

Российский лидер отметил, что авиакомпания прошла насыщенный путь и всегда была вместе с Россией и народом.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин поздравит первых выпускников программы развития кадрового управленческого резерва с успешным окончанием обучения, а также вручит медали «Герой Труда Российской Федерации».