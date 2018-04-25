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Постпред РФ при ЕС объяснил, почему ракетные удары по Сирии выгодны американскому ВПК
Общество
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    Постпред РФ при ЕС объяснил, почему ракетные удары по Сирии выгодны американскому ВПК

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    Ракетные удары по Сирии выгодны американскому ВПК — постпред РФ при ЕС

    Брюссель, 25 апреля. Удар США и их союзников по Сирии препятствует политическому урегулированию, но выгоден американскому военно-промышленному комплексу (ВПК). Такое мнение высказал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

    В Брюсселе проходит международная донорская конференция по Сирии. На полях форума российский дипломат Владимир Чижов прокомментировал акт агрессии Запада в отношении Сирии, который произошел 14 апреля. 

    «Ракетные удары по Сирии не помогают ничему, кроме ВПК, который эти ракеты производит», — сказал он.

    Напомним, что США, Британия и Франция без санкций Совбеза ООН атаковали ракетами сирийские гражданские и военные объекты. Из 103 выпущенных по целям ракет, 71 была перехвачена ПВО Сирии. При атаке в том числе использовались крылатые ракеты «Томагавк» американского производства.

    Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия Запада, подчеркнув, что они могут спровоцировать волну беженцев из республики.

    Автор: Ирина Селезнева
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