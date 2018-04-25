Постпред РФ при ЕС объяснил, почему ракетные удары по Сирии выгодны американскому ВПК

Брюссель, 25 апреля. Удар США и их союзников по Сирии препятствует политическому урегулированию, но выгоден американскому военно-промышленному комплексу (ВПК). Такое мнение высказал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

В Брюсселе проходит международная донорская конференция по Сирии. На полях форума российский дипломат Владимир Чижов прокомментировал акт агрессии Запада в отношении Сирии, который произошел 14 апреля.

«Ракетные удары по Сирии не помогают ничему, кроме ВПК, который эти ракеты производит», — сказал он.

Напомним, что США, Британия и Франция без санкций Совбеза ООН атаковали ракетами сирийские гражданские и военные объекты. Из 103 выпущенных по целям ракет, 71 была перехвачена ПВО Сирии. При атаке в том числе использовались крылатые ракеты «Томагавк» американского производства.

Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия Запада, подчеркнув, что они могут спровоцировать волну беженцев из республики.